Stiri pe aceeasi tema

- „Baietii in ghete” se pregatesc de poate cel mai asteptat meci al primaverii de catre o buna parte a sustinatorilor lor. ASU Politehnica o intalneste acum „acasa” pe „Dan Paltinisanu” pe ACS Poli, dupa ce s-a impus in tur pe „Electrica”. Alb-violetii pregatiti de Cosmin Petruescu nu-i desconsidera pe…

- Derby-ul „Poli” era programat initial vineri, de la ora 11.00, pe arena Stiinta, deoarece in aceeasi zi pe „Dan Paltinisanu” e programat meciul echipei de rugby. Pana la urma jocul ASU Politehnica – ACS Poli, din runda a 32-a a Ligii a II-a, va ramane pe „Marele oval”, dar se va desfasura in nocturna.…

- Derby-ul timisorean nu a oferit foarte mult spectacol. Cu toate acestea cei care au ales calea „Marelui oval” au vazut trei bare si un gol marcat dupa un final destul de palpitant. ASU Politehnica s-a impus la limita, scor 1-0, cu Ripensia in „deplasare”, in urma unui penalty transformat de Alin Ignea in…

- Succes vital pentru handbalistii alb-violeti in grupa din play-off. SCM Politehnica a invins-o pe teren propriu pe Dunarea Calarasi, scor 31-26, dupa ce elevii lui Pero Milosevic au avut batai de cap cu oaspetii doar in primele minute ale intalnirii. SCM Poli avea nevoie neaparat de un succes cu Dunarea…

- Puncte importante obtinute de ACS Poli in duelul din subsol cu CS Balotesti. Timisorenii pregatiti de Valeriu Rachita s-au impus pe final, scor 3-1 (1-1) dupa ce oaspetii au ramas in inferioritate numerica. Badauta (dubla) si italianul Paramatti au contribuit la succesul care-i mai ofera sperante la…

- „Electrica” va fi maine gazda unui duel care poate fi catalogat ca „al suferintei”. Dupa ce a remizat la Snagov, ACS Poli mai poate spera la salvare daca trece pe teren propriu de o alta ilfoveana, CS Balotesti, gruparea aflata in fata la sapte puncte distanta. Timisorenii au si probleme dupa jocul…

- ASU Politehnica are parte duminica de un meci extrem de dificil pe „Marele oval”. „Baietii in ghete” sunt vizitati de Petrolul Ploiesti, una dintre candidatele la promovare si totodata una dintre putinele formatii ale B-ului cu galerie in deplasare. Timisorenii se asteapta la un meci care pe care, desi…

- „Baietii in ghete” nu au avut mari probleme nici in cel de-al doilea amical al iernii, tot cu o grupare din Liga a IV-a. ASU Politehnica s-a impus cu 5-0 (1-0) in fata celor de la ACS Carani, mai multe reusite au venit spre final, ce-i drept. Programat la amiaza jocul a inceput insa cu doua […] Articolul…