ACS Jion a luat 41 de medalii la Cupa Craiovei

- Arte martiale REUSITA… Noi rezultate remarcabile pentru sportivii de la Fight Club Titans Barlad. Zilele trecute, barladenii au participat la editia a II-a a concursului Cupa Tomis, “Belt League” Constanta – Brazilian Jiu-Jitsu, competitie de la care s-au intors cu 17 medalii, dintre care 12 de aur…

- Editia 2019 a festivalului Electric Castle ii asteapta pe cei peste 150.000 de participanti cu 250 de artisti, dar si cu un patinoar cu gheata artificiala, holograme si efecte de laser. "Dintre toate sporturile posibile, cu siguranta ca nimeni nu si-ar fi imaginat ca ar putea practica patinajul tocmai…

- FC Voluntari si Sepsi OSK Sf. Gheorghe au terminat la egalitate, 0-0, meciul de debut al primei etape din sezonul 2019-2020 al Ligii I de fotbal, vineri seara, pe Stadionul ''Anghel Iordanescu'' din Voluntari. Acesta este al 102-lea sezon al campionatului national de fotbal, iar pentru…

- Editia a VII-a a Ligii Companiilor, intrecerea dedicata angajatilor apartinand diferitelor entitati juridice din judetul Suceava, s-a incheiat la sfarsitul saptamanii trecute, dupa un maraton de aproape 200 de meciuri. Festivitatea de premiere si banchetul de final au avut loc, ca de obicei, la ...

- Succes important pentru sportivii CSM la Campionatul balcanic de judo Under 13: doua medalii de aur si un argint! Ediția 2019 a campionatului balcanic de judo Under 13 s-a incheiat duminica, la Timișoara. Evenimentul a fost un succes pentru reprezentantii Clubului Sportiv Municipal Pitești care au obtinut…

- Ediția 2019 a Turului Franței incepe in Belgia. Eurosport va transmite fiecare minut al cursei cicliste. La Bruxelles, unde incepe aventura, mii de persoane au asistat in piața la defilarea echipelor care se vor intrece in Tour de France. Post-ul VIDEO / Turul Franței 2019. Nebunie la Bruxelles, la…

- Clubul CosBook al Bibliotecii Judetene "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud a gazduit luni, 1 iulie 2019, primaactivitate din programul Fabrica de idei estivale - "Vacanta la Biblioteca", dedicata"Atelierului de teatru - joaca si improvizatie", imaginat si sustinut de prof. Alina Tomi. Activitatea s-a desfasurat…

- Toma Coconea, singurul sportiv care a participat la toate edițiile Red Bull X-Alps, s-a clasat pe locul 11 in cea mai dura competiție de anduranța din lume, dupa ce a stabilit și un nou record al competiției, el zburand cu parapanta la o altitudine de 6.017 metri. 2030,78 de kilometri prin Alpi a parcurs…