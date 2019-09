ACS Banat Girls, locul 2 la Final Four La finalul competiției, Luca Brașov s-a clasat pe locul intai cu 9 puncte, Banat Girls a fost pe al doilea cu 4 puncte obținute, iar podiumul a fost completat de Student Sport Alba Iulia cu 2 puncte. Ultimul loc a fost ocupat de Raisa Timișoara cu un singur punct acumulat. Rezultatele turneului au fost: Banat Girls – Luca 2-4, Student Sport – Raisa 1-1, Raisa – Luca 2-3, Student Sport – Banat Girls 0-0, Student Sport – Luca 1-4 și Banat Girls – Raisa 3-0. „Este o surpriza placuta faptul ca am terminat pe locul doi. Aș dori sa le mulțumesc colegilor mei pentru implicare: Iulian… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

