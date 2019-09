ACS Academia Junior a organizat un turneu la Brazi In Sala Polivalenta din Brazi, a avut loc a doua editie a Cupei „ACS Academia Junior” la handbal pentru juniori III – masculin. Turneul a fost organizat de ACS Academia Junior Ploiesti, grupare prezenta la turneul final in sezonul trecut, la juniori IV. Alaturi de echipa clubului organizator au mai participat Talentul este Cheia Bucuresti si Viitorul Pitesti. Rezultatele turneului au fost urmatoarele: Academia Junior Ploiesti – Talentul este Cheia Bucuresti 14:36 Academia Junior: Mihai Catargiu, Eduard Masala, Sebastian Nica – Robert Lazar 4 goluri, Andre Gheorghe 2, Andreas Nastase 2, Antonio… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Habitat for Humanity Romania recruteaza 150 de voluntari care sa construiasca 10 locuințe, in 5 zile, pentru 10 familii extrem de vulnerabile. Acțiunea are loc in cadrul evenimentului de construire accelerata și voluntariat BIG BUILD 2019, aflat la cea de-a 11-a ediție, care se va desfașura in perioada…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 pe scara Richter s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, la ora locala 2:21, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 136 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Intensitatea cutremurului…

- Pamantul n-are liniște. Doua cutremure de peste 4 grade pe Richter au avut loc in aceasta saptamana. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat ca in noaptea de sambata spre duminica, s-a inregistrat un alt cutremur in judetul Buzau, la orele 02.22. Adancimea a fost…

- Un eveniment important a avut loc ieri la Cumpana. Au fost inmanate cheile locuintelor finalizate de Habitat for Humanity Romania, in sezonul 2018 2019. La eveniment au luat parte directorul national Habitat for Humanity Romania, Roberto Patrascoiu, primarul localitatii Cumpana, ec. Mariana Gaju, CSR…

- N.D. Desi au fost nenumarate cazurile in care arderile necontrolate de vegetatie careia i s-a dat foc au avut urmari nefaste, in Prahova continua inregistrarea de astfel de incidente. Dovada sta recenta statistica a Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova, potrivit careia, in perioada…

- Astazi curentul electric este sistat in localitațile Manzatești, zona Lea jt PT 1, intre orele 08:00 – 15:00, Zona PT 1, Iaz, intre orele 08:00 – 16:00, zona PT 1, Cordeni, in intervalul orar 09:00 – 15:00. Intreruperi de scurta durata, intre orele 16:00 – 18:00, vor avea loc in localitațile Barboși,…

- Lucian Avramescu Privirea este demonica. In rest pare alcatuit pe arhitectura de piele, oase și tendoane a semenilor sai umani. Acum trei zile a ucis cu pumnii un barbat pe care nu-l cunoștea și i-a trimis in coma profunda, cu șanse minime de supravietuire, sotia. Cei doi se plimbau printr-un parc…

- "ACTORII ȘI PROTESTELE - SA FIE PLATIȚI CA IN COMUNISM, DAR SA TRAIASCA IN CAPITALISM! SE POATE AȘA CEVA? EU CRED CA NU! E NEVOIE PE ȘANTIERE! De cațiva ani, un grup de actori - unii cu faima - s-a gasit in fruntea protestelor impotriva ”ciumei roșii”, ridicand in slavi linia corporatisto-neomarxisto-globalizanta.…