Stiri pe aceeasi tema

- Platforma petroliera Gloria, care extrage gaze din Marea Neagra din 1976, isi va incheia activitatea la 1 mai, urmand sa fie dezafectata si taiata la fier vechi, a declarat, miercuri, Sorin Gal, director in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM).

- Platforma petroliera Gloria, care extrage gaze din Marea Neagra din 1976, isi va incheia activitatea la 1 mai, urmand sa fie dezafectata si taiata la fier vechi, a declarat, miercuri, Sorin Gal, director in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), la Forumul Energiei, organizat de…

- Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra s a intalnit in data de 22 martie cu OMV Petrom, intr o intalnire de lucru oficiala. Obiectul acestei adunari a avut ca tema "Discutii generale asupra proiectului de dezafectare a platformei Gloria".Au participat…

- Asociația Internaționala a Producatorilor de Petrol și Gaze a transmis, recent, o scrisoare prin care atrage atenția asupra efectelor negative ale prevederilor din controversata OUG 114/2018 asupra pieței gazelor din România. Potrivit asociației, piața va fi perturbata din cauza acestor prevederi,…

- Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra ACROPO a publicat un raport de activitate in care a prezentat activitatile desfasurate in perioada 2017 2018, dar si ce urmeaza sa faca in 2019. Ce este ACROPO In vederea asigurarii sigurantei operatiunilor petroliere…

- Viitoarele modele ale Volvo vor fi dotate cu camere și senzori care vor monitoriza soferii. Directorul de cercetare si dezvoltare spune ca senzorii si camerele vor putea reduce viteza daca de exemplu ochii soferului sunt inchisi pentru o perioada lunga de timp. Volvo va monta aceste camere și acești…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 174 in data de 5 martie 2019, a fost publicat ordinul privind aprobarea siglei si a modelului de legitimatie de serviciu pentru personalul angajat al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra. Astfel,…

- OMV Petrom si-a planificat pentru acest an investitii de circa 3,7 miliarde de lei, in scadere cu 17% fata de nivelul de anul trecut, ca urmare a instabilitatii recente privind mediul de reglementare, potrivit raportului financiar pentru anul 2018. "Instabilitatea recentă privind mediul de reglementare…