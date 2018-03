Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, și președintele Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate Vasile Cepoi, participa vineri la Buzau la o intalnire cu medici renumiți, reprezentanți ai autoritaților din sanatate, specialiști in domeniul medical și profesori universitari. Intalnirea…

- Exercitiul de alarmare, care a inceput la ora 13.00, a presupus mobilizarea de forte si mijloace in zona fabricii de geamuri. ISU Buzau a angrenat in actiune operatori economici si institutii publice din municipiul Buzau in scopul limitarii si inlaturarii urmarilor produse de un cutremur.

- Ministrul Sanatații Sorina Pintea, președintele ANMCS Vasile Cepoi, profesori universitari și medici renumiți vor argumenta necesitatea unui management performant in sanatate și vor raspunde intrebarilor participanților, legate de acest subiect. Sub egida Autoritații Naționale de Management al Calitații…

- Datele Centrului National de Management in Sanatate arata ca anul trecut, numarul mamelor care si-au alaptat bebelusii pina la un an a fost putin peste 27 de mii, in timp ce in 2016, cifra era mai mare cu cinci la suta, aproximativ 28 de mii 300. O situatie alarmanta este in cazul femeilor care isi…

- Asociatia Evaluatorilor de Servicii Medicale din Sanatate, in parteneriat cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Buzau si Universitatea Bioterra organizeaza la Buzau, vineri, 30 martie, workshop-ul cu tema,, AMELIORAREA CALITATII VIETII PACIENTILOR SPITALIZATI: EVALUARE SI PERSPECTIVE„

- Aproximativ doua sute de sindicalisti Sanitas picheteaza, marti, sediul Ministerului Sanatatii, actiunea facand parte din calendarul anuntat al protestelor care se va incheia cu un miting in luna aprilie. Sindicalistii cer egalitate, respect si majorarea salariilor pentru toti angajatii din sanatate…

- Tot mai putine femei isi alapteaza copiii. Aceasta practica pierde din popularitate de la an la an. Datele Centrului National de Management in Sanatate arata ca anul trecut, numarul mamelor care si-au alaptat bebelusii pana la un an a fost putin peste 27 de mii, in timp ce

- Primaria municipiului Buzau anunța desfașurarea, in data de 27 martie 2018, la ora 10:00, in Parcul Marghiloman, a „Ceremoniei militare de dezvelire a Statuii fostului Prim-ministru al Romaniei, Alexandru Marghiloman”. Cu aceasta ocazie se va efectua și un serviciu religios, precum și parada efectivelor…

- Daca pana acum acreditarea intra in atribuțiile CNAS, prin casele județene, noile prevederi legale impun ca acreditarea sa fie facuta de Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS). Noile prevederi ale Legii privind asigurarea calitații in sistemul de sanatate, intrata in…

- Cum alegem un spital, cum stim ca acest spital este la un standard corespunzator? Sunt probleme de care se ocupa Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate, al carui director, profesorul Vasile Cepoi, a avut amabilitatea de a ne acorda un interviu.

- Mamele copiilor cu probleme speciale de sanatate, care frecventeaza Complexul de Servicii Comunitare Huși, au fost invitate la un local din oraș, unde au avut ocazia sa socializeze, sa uite de probleme și sa participe la un atelier hand-made. Ziua Femeii a fost un bun prilej pentru angajații Complexului…

- Sub tema „Ameliorarea calitații vieții pacienților spitalizați – evaluare și perspective”, evenimentul va avea loc in data de 30 martie, in Amfiteatrul Facultații Controlul și Expertiza Produselor Alimentare a Universitații Bioterra. In contextul in care evaluarea și acreditarea Autoritații Naționale…

- Municipiul Turda a semnat contractul de finanțare nr. 44/26.01.2018 pentru proiectul „Consolidarea capacitații instituționale a Primariei Municipiului Turda prin implementarea sistemului de management al calitații”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativa, cofinanțat de Uniunea…

- Ghinion repetat pentru Constantin Nițuc, cel care de peste 20 de ani indeplinește funcția de purtator de cuvant al Primariei Barlad. Nici cel de-al treilea concurs organizat in ultimul an pentru gasirea unui subaltern nu s-a soldat cu angajare, așa ca, timp de cateva luni, adica pana cand va fi organizat…

- Segmentul de piata OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescriptie medicala, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat vanzari de 3,104 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 18,8 % fata de anul anterior, potrivit datelor Cegedim. Aceasta…

- Elevii Colegiului Economic Buzau vor participa, conform acordului de parteneriat, la toate cele trei sectiuni si sunt pregatiti de profesor Pavel-Surlaru Adriana-Cristina. Concursul judetean “Viata in VERDE viu!” din cadrul Proiectului educativ ”Gandim VERDE pentru sanatate!”, cuprins in CAEJ Buzau,…

- In acest sens, cei care l-au elaborat explica modul in care va fi implementat. Introducerea acestuia este obligatorie, fiind o cerinta din partea Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) prin standardele de acreditare ale spitalelor. In primul rand, desi implementarea este…

- Planul de ingrijiri pentru bolnavi este diferit de foaia de observatie clinica generala a medicului, un pacient urmand sa aiba doua fise: o foaie de observatie si un plan de ingrijire. Iar daca medicul vrea sa vada ce manevre i-a facut asistentul, poate sa verifice foarte usor. „Acest plan este in concordanta…

- Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP) sustine ca in ultima vreme au aparut firme de consultanta ce ofera “la cheie” documentele necesare scolilor in procesul de evaluare. Potrivit unui comunicat al ARACIP, firme private trimit oferte conducerilor școlilor cu…

- Cu siguranța, ai folosit macar o data in viața bicarbonat de sodiu. Fie ca ai avut nevoie de el la bucatarie, pentru gatit sau curațenie, fie ca l-ai folosit atunci cand aveai probleme cu...

- Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile cu CASS, a declarat luni ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Proiectul „Sistemul de management al calitatii conform ISO 9001” a fost depus de Consiliul Judetean Arad spre finantare prin Programul Operational Capacitate Administrativa si presupune structurarea unui sistem prin care obiectivele organizatiei sa fie atinse in mod real si cu eficienta. Concentrarea…

- Incepand cu luna iulie, romanii asigurați in sistemul de sanatate vor putea sa iși masoare tensiunea arteriala pentru 24 de ore (Holter-TA) la medicii de familie si vor putea obtine dispozitive medicale fara a sta la cozi, asa cum e in prezent. Mai precis, vor putea trimite documentele prin posta casei…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența. Medicii au decis sa o opereze dupa ultimile analize i s-a gasit o tumora la rinichi. Marina Almașan a dezvaluit faptul ca situația de sanatate a Mirabelei Dauer s-a agravat in urma unei diete stricte pe care artista ar fi ținut-o de 6 luni de zile. Dieta…

- Dupa trei ani de interimat la conducerea Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Arad dr. Raveca Marioara Nicoara este confirmata prin concurs in funcția de manager. Organizat de Ministerul Sanatații pentru SAJ din toata țara, concursul a avut trei probe care s-au desfașurat pe parcursul ultimelor doua…

- Expunerea prelungita la niveluri foarte mari de radiatii generate de telefoanele mobile a dus la aparitia unor tumori in tesuturile din jurul nervilor cardiaci ai unor soareci masculi folositi intr-un studiu pe durata a doi ani realizat National Toxicology Program (NTP), un program al Departamentului…

- Pentru ca intotdeauna este mai usor si mai ieftin sa previi decat sa tratezi, medicii recomanda ca la inceput de an sa fie facute o serie de analize medicale extrem de importante pentru mentinerea sanatatii. Starea de sanatate a fiecarei persoane trebuie verificata periodic, la intervale anuale, sau…

- Mihai Constantinescu nu scapa de problemele de sanatate. Desi in ultima vreme artistul a suferit a doua interventie pe cord deschis, artistul a mers intr-o scurta vacanta in Israel, alaturi de sotia lui, cu ocazia implinii a 72 de ani.

- „Am discutat despre proiectele aflate in lucru și, evident, despre problemele și riscurile cu care Romania se confrunta. Dupa cum am mai spus Romania a facut progrese anul trecut, mai ales in ultimele luni, dupa ce au fost acreditate autoritațile de management și control a fondurilor europene. S-au…

- Costuri suplimentare si birocratie tipic romaneasca. Acreditarea ceruta prin Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate este un proces extrem de complex, foarte costisitor si care depaseste posibilitatile materiale ale multor cabinete de medicina a familiei. In acelasi timp, este vorba…

- La Spitalul Județean nu au fost consemnate pana acum cazuri de pacienți cu hipotermie sau degeraturi, iar prima zapada nu a aglomerat nici secția de Ortopedie. Saptamana aceasta, iarna și-a intrat pe deplin in drepturi și in județul Buzau. Au fost consemnate cele mai scazute temepraturi din acest…

- Clip de promovare a Romaniei, in finala Airvuz Drone Video Awards 2018. Un clip intitulat „This is Romania“, care e filmat cu drona și promoveaza țara noastra, concureaza la Categoria „Cel mai bun video de prezentare a unei tari“ la Airvuz Drone Video Awards 2018. Competitia este organizata de cea…

- Ministrul Sanatatii, s-a intalnit cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si reprezentantii acestei institutii pentru a discuta propunerile de debirocratizare a actului medical care urmeaza sa fie cuprinse intr-o Ordonanta de modificare a Legii nr. 95 a Sanatatii. Ministrul Sanatatii…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a afirmat, sâmbata, ca responsabilitatea actului de guvernare apartine prim-ministrului si echipei sale, precizând ca orice decizie guvernamentala trebuie luata în interiorul Guvernului. "Dezvoltarea economica a României,…

- Avand in vedere temperaturile scazute prognozate pentru perioada urmatoare, exploatarea sistemelor de incalzire locala cu defectiuni si improvizatii, fara asigurarea supravegherii sau avand cosurile de fum deteriorate, necuratate de funingine sau neprotejate termic fata de materialele combustibile din…

- Circa jumatate dintre cabinetele medicale din mediul rural timișean vor disparea odata cu aplicarea noii legislații privind standardele de caliate in vederea acreditarii, atrag atenția reprezentanții medicilor dentiști din Societatea Timiș de Medicina Familiei. Acest fapt va avea un impact major asupra…

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in anul 2017 inregistrand rezultate superioare fata de anul 2016. In aceste conditii, societatea a inregistrat in perioada ianuarie - decembrie 2017 un trafic total (comercial si necomercial) de 135.742…

- Masura a fost aprobata in sedința extraordinara din aceasta dimineața, find un pas necesar din punct de vedere legal, intrucat lucrarile vor fi derulate de catre Compania Naționala de Investiții. In aceasta dimineața a fost facut nu nou pas inainte in cadrul proiectului ce vizeaza construirea la…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, afirma intr-un comunicat remis presei ca noile masuri privind debirocratizarea actului medical agreate impreuna cu reprezentantii CNAS vor fi introduse intr-un proiect de ordonanta care va fi supus aprobarii Guvernului in cursul acestei luni. 'Noile masuri…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și intreprinde demersuri in legatura cu informațiile din presa privind posibila incetare a activitații centrului de ingrijiri paliative Carl Wolff din Sibiu Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in 19 decembrie 2017 și intreprinde demersuri in legatura…

- Presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, a anuntat marti intr-o conferinta de presa ca va continua in acest an investitiile la Spitalul Judetean „Sf.Ioan cel Nou” aratand ca acest obiectiv reprezinta o prioritate de grad zero pentru institutia pe care o conduce. Flutur a amintit de extinderea…

- Inspectoratele teritoriale de munca din toata tara verifica in aceste zile daca angajatorii s-au supus noii reguli de transfer al contributiilor catre angajati si derularea negocierilor pentru majorarea salariului brut. In caz contrar, amenzile sunt cuprinse intre 5.000 de lei si 10.000 de lei.

- De sute de ani, pe 6 ianuarie, cand crestinii sarbatoresc Boboteaza, in satele din Baragan exista un obicei rar intalnit prin alte parti ale tarii: botezul cailor. In judetul Buzau, traditia stropirii animalelor cu agheasma mai rezista doar in satele comunei Smeeni, unde caii sunt sursa de trai pentru…

- Zeci de taximetristi din municipiul Buzau au fost luati la control de oamenii legii. Printre cei vizati de politistii au fost soferii de taxi din fata Garii CFR Buzau. In mod surprinzator, taximetristii s-au aratat incantati de controale, deoarece vor sa fie eliminata pirateria. Politia a urmarit legalitatea…

- La fel ca o mare parte din colegii lor din țara, medicii de familie buzoieni au semnat actele adiționale la contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate, acțiunea de protest declanșata azi de cele doua organizații profesionale reprezentative neafectandu-i pe pacienții asigurați din Buzau. Decizia…

- In timp ce medicii de familie din tara isi mentin decizia de a protesta fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistemul medical, colegii lor din Buzau isi vor vedea de treaba, pentru ca au semnat deja contactele aditionale. Spun insa ca ar putea protesta si ei, la primavara, inainte…

- Primul cutremur din 2018, inregistrat n Romania, a avut loc marți, pe 2 ianuarie, cu epicentrul in județul Buzau. Magnitudinea sa a fost mica, de 2,5 grade pe scara Richter, adancimea fiind de 116 km. Institutul de specialitate a transmis ora la care s-a produs primul seism al noului an – 13,46. De…