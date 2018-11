Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra tuturor aspectelor unui viitor parteneriat in domeniul serviciilor financiare, precum si al schimbului de date, relateaza ziarul britanic, citand surse guvernamentale. Acordul privind serviciile financiare le-ar asigura companiilor britanice…

- Propunerea ar viza deblocarea negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP. Posibilitatea extinderii cu un an a perioadei de tranzitie post-Brexit in vederea negocierii viitoarei relatii intre Londra si UE vizeaza mai ales solutionarea problemei…

- ''Pentru noi este vorba despre indeplinirea unor angajamente. Nu cautam sa obtinem nimic nou in aceasta privinta, pur si simplu asteptam ca angajamentele facute in decembrie anul trecut si, in special, in martie acest an sa fie respectate. Cred ca suntem nemultumiti, dar inca destul de calmi in legatura…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita 'plasa de siguranta' care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana nu va crea o 'frontiera dura' cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul…

- Theresa May si-a reunit joi seara principalii ministri, pentru a le prezenta situatia progreselor negocierilor in curs intre Londra si Bruxelles in vederea organizarii divortului lor, prevazut la 29 martie 2019.The Daily Telegraph scrie ca ea le-a expus o propunere care prevede ramanerea…

- Comisia Europeana va incepe din noiembrie pregatirile complete pentru situatia in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord privind relatiile viitoare cu blocul comunitar, dar a insistat joi asupra faptului ca in prezent lucreaza la incheierea unui acord privind Brexitul, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari miercuri, la New York, ca impozitele aplicate companiilor britanice dupa Brexit vor fi cele mai mici din tarile membre ale G20, transmite AFP, preluata de Agerpres. ''Indiferent de întreprinderea dumneavoastră, a investi în Regatul Unit…