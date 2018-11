A fost gasita o solutie intre UE si Londra pentru a evita "o frontiera dura" intre Irlanda si Irlanda de Nord in proiectul de acord privind Brexitul, a anuntat miercuri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, citat de AFP si Reuters.



Problema frontierei irlandeze a blocat negocierile timp de mai multe saptamani. "Impreuna am gasit o solutie", si-a exprimat satisfactia Michel Barnier in fata reprezentantilor presei.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mirza, editor online: Daniela Juncu)