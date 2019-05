Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a participat vineri, la Dubrovnik, la deschiderea Forumului Economic si Comercial, care are loc in marja Summitului sefilor de Guvern ai formatului cooperarii 16+1/ Europa Centrala si de Est - R. P. Chineza, in cadrul reuniunii fiind inaugurat si site-ul web al Mecanismului…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a participat astazi, 12 aprilie 2019, la inaugurarea Forumului Economic și Comercial, care se desfașoara la Dubrovnik, in marja Summit-ului Șefilor de Guvern ai formatului cooperarii 16+1 / Europa Centrala și de Est – R. P. Chineza.Citește și: Ministrul…

- Acesta a precizat ca formula privind utilizarea unui nou indice de referinta bazat pe tranzactiile interbancare este o formula discutata cu BNR. "Uitati-va pe ultimele luni ce a insemnat ROBOR la cotatii, ce inseamna acest nou indice de referinta bazat pe tranzactii interbancare si o sa vedeti…

- Desi coalitia de guvernare a promis, in repetate randuri, ca OUG 114 va fi corectata, astfel incat sa nu creeze blocaje in sectorul energetic, e limpede de acest lucru nu se va intampla. Motivul: proiectul de modificare a ordonantei publicat de Ministerul Finantelor elimina o singura problema…

- Contractul pentru proiectarea si executia lotului 2 Km 69 000 Km 85 300 aferent Centurii Sud a Municipiului Bucuresti la standard de autostrada, a fost semnat astazi 09 martie 2019 in prezenta ministrului transporturilor, Razvan Cuc, de reprezentantii CNAIR si cei ai Companiei turce Alsim Alarko Sanayi…

- Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a avansat intr-un timp record revizuirea directivei privind Gazele Naturale, ajungand saptamana trecuta la un acord politic provizoriu cu Parlamentul European. Acest acord provizoriu va fi inaintat reprezentanților statelor membre in Consiliul UE pentru…

- Compania chineza CGN, cu care statul roman negociaza de mai multi ani realizarea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, trebuie sa incheie contractul in acest an, intrucat timpul discutiilor s-a terminat, a declarat, luni, ministrul Energiei, Anton Anton, in sedinta comisiilor reunite de specialitate…