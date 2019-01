Stiri pe aceeasi tema

- "Daca un acord este imposibil si nimeni nu vrea un Brexit fara acord, atunci pana la urma cine are curajul sa spuna care este singura solutie pozitiva?", a scris Tusk pe Twitter. Parlamentul britanic a respins marti, cu doar 73 de zile inaintea Brexitului, singurul plan in vederea unei iesiri ordonate…

- Presedintele Parlamentului European Antonio Tajani a scris pe Twitter ca votul din Parlamentul britanic împotriva acordului privind Brexitul este o veste proasta, iar primele gânduri se îndreapta catre cetatenii europeni care locuiesc în Marea Britanie si la britanicii…

- Parlamentul britanic a respins marti, cu doar 73 de zile inaintea Brexitului, singurul plan in vederea unei iesiri ordonate din Uniunea Europeana (UE), transmite BBC News. Acordul a fost respins cu 432 la 202 voturi. Parlamentul britanic va organiza o motiune de cenzura a Guvernului, relateaza The Associated…

- Parlamentul britanic a respins marti, cu doar 73 de zile inaintea Brexitului, singurul plan in vederea unei iesiri ordonate din Uniunea Europeana (UE), transmite BBC News. Acordul a fost respins cu 432 la 202 voturi. In Parlamentul...

- Prim-ministrul britanic Theresa May isi va afirma opozitia fata de organizarea unui al doilea referendum pe tema Brexitului, declarand in fata parlamentului ca un astfel de vot „nu ar respecta dorintele” poporului britanic si ar afecta „in mod iremediabil” integritatea scenei politice, scrie...

- Premierul britanic Theresa May a afirmat ca este "incantata" de sprijinul acordat care ii va permite sa "continue punerea in aplicare a Brexitului pentru poporul britanic" si "reunificarea" tarii, potrivit unei scurte declaratii facute in fata resedintei sale oficiale din Downing Street 10, dupa castigarea…

- Premierul britanic, Theresa May, i-a avertizat pe parlamentarii „rebeli” din guvernul sau aflat la guvernare ca risca sa piarda puterea in fata opozitiei laburiste, conduse de Jeremy Corbyn, si sa ramana in UE, daca nu ii sustin acordul pentru Brexit.

- Premierul britanic Theresa May continua miercuri sa depuna eforturi - intr-o vizita in Scotia si intr-o sesiune de interpelari in Parlamentul britanic - de a convinge ca acordul Brexitului incheiat cu UE este legitim, in contextul in care documentul este tinta unor critici multiple in Regatul Unit,…