Stiri pe aceeasi tema

- Japonia ar primi Marea Britanie post-Brexit cu ''bratele deschise'' in Acordul de parteneriat transpacific (TPP), a declarat luni premierul Shinzo Abe, citat de Financial Times, relateaza Dpa, potrivit Agerpres. Abe a afirmat ca Marea Britanie va ramane "dotata cu putere globala'' dupa ce…

- Uniunea Europeana vrea sa ajunga la un acord de divort cu Marea Britanie si "cei care se gandesc la o iesire fara acord nu sunt constienti de dificultatile pe care un astfel de scenariu le-ar implica", a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in fata Parlamentului European,…

- La ședința de board a ACI Europe s-a analizat strategia organizației pentru 2019 și cele trei prioritați majore ale organizației - tarifele aeroportuare, Brexit și securitatea aeroportuara. Lipsa progresului în negocierile dintre Marea Britanie și Uniunea Europeana a fost considerata ca reprezentând…

- Guvernul de la Londra a spus ca cetațenii Uniunii Europene nu vor fi tratați preferențial dupa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Premierul britanic Theresa May și miniștrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare și sa…

- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau,…

- Premierul conservator britanic, Theresa May, amenintata cu o fronda in cadrul propriului partid legata de Brexit, a avertizat ca alternativa la acordul ei cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul este niciun acord, relateaza luni Reuters. Marea Britanie urmeaza sa paraseasca Uniunea Europeana…

- In cazul ieșirii Marii Britanie din Uniunea Europeana fara un acord, se poate produce un haos economic, iar prețurile locuințelor din regat sa scada cu 35%, a declarat guvernatorul Bancii Angliei (Bank of England, BoE), Mark Carney, relateaza vineri publicațiile BBC și Financial Times, conform mediafax.…

- Marea Britanie nu va plati factura separarii de Uniunea Europeana decat in conditiile unui acord comercial, a declarat noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, intr-un interviu publicat duminica de Sunday Telegraph, relateaza AFP. Euroscepticul Dominic Raab, care l-a inlocuit la…