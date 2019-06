Acordul pe Brexit NU poate fi renegociat, indiferent de numele noului premier britanic, spune ministrul luxemburghez de Externe

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a castigat lejer prima runda de vot din Partidul Conservator pentru alegerea viitorului premier si lider al formatiunii, Johnson promite ca, daca va castiga aceasta cursa, Brexit-ul amanat deja de doua ori va fi efectiv pe 31 octombrie, cu sau fara un acord cu UE, relateaza AFP''Trebuie…

- Peste 750.000 de cetateni ai Uniunii Europene (UE27) au depus cereri in cadrul schemei de inregistrare a statutului pentru a ramane in Marea Britanie dupa ce aceasta tara paraseste blocul comunitar, a anuntat ministrul de Interne, Sajid Javid. Cei mai multi cetateni ai UE care s-au inregistrat…

- Sefa executivului britanic Theresa May a anuntat vineri ca va demisiona in data de 7 iunie, intr-o zi de vineri. Theresa May a cedat, astfel, apelurilor venite din partea formaţiunii sale politice, Partidul Conservator, de a face loc unui nou lider care să încerce să depăşească…

- Parlamentul European va organiza o sesiune extraordinara la Bruxelles pentru a ratifica acordul Brexit-ului daca Marea Britanie il va aproba pana in iulie, a informat un purtator de cuvant al institutiei. Saptamana trecuta, liderii UE au cazut de acord sa amane Brexit-ul pana pe 31 octombrie…

- Uniunea Europeana (UE) spera ca negocierile intre conservatorii aflati la putere si opozitia laburista din Marea Britanie sa conduca la degajarea unei majoritati in vederea deblocarii acordului pe Brexit si este pregatita sa acorde o amanare suplimentara in acest sens, a declarat marti negociatorul-sef…

- Regatul Unit a stabilit la 23 mai data alegerilor europene, evocand totodata speranta ca nu va fi necesar sa le si organizeze, la trei ani dupa ce a votat in favoarea Brexitului, a anuntat luni un purtator de cuvant al Guvernului. "Guvernul intentioneaza in continuare sa paraseasca Uniunea…

- Miercuri, 27 martie, deputatii britanici au respins toate opțiunile Brexit care le-au fost propuse și premierul Theresa May si-a pus demisia la bataie pentru a-i convinge sa voteze pentru acordul sau de retragere din UE, potrivit Rador, care citeaza Le Monde.Iata scenariile posibile dupa aceste…

- Acordul privind Brexit ar putea fi aprobat in Camera Comunelor a Parlamentului britanic daca Theresa May promite ca va demisiona.Despre aceasta scrie BBC, care citeaza surse din cadrul Partidului Conservator.