Acordul pe Brexit, a treia respingere. Reactii

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va accepta cererea guvernului de la Londra pentru o amanare a Brexit-ului, insa numai pana la data de 22 mai si numai daca parlamentul britanic voteaza saptamana viitoare acordul deja convenit privind retragerea Regatului Unit din UE, dar respins deja de doua ori de Camera Comunelor,…

- Parlamentarii conservatori pro-Brexit au amenințat ca vor intra în greva daca premierul britanic Theresa May va amâna ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana cu un an, relateaza site-ul publicației The Sun, citata de Mediafax. Un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra…

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu Uniunea Europeana, a anuntat guvernul britanic. Acest acord, încheiat la sfârşitul…

- Cum va afecta ieșirea Regatului Unit din Comunitatea Europeana viitorul romanilor de acolo? Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a reacționat pe Twitter dupa ce Parlamentul britanic a respins din nou acordul pentru Brexit spunand ca este dezamagit de ...

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- Dupa ce marti seara Parlamentul britanic a refuzat acordul privind Brexit-ul, Klaus Iohannis a facut o serie de precizari, din postura de presedinte al statului care exercita presedintia Consiliului Uniunii Europene. In primul rand, liderul de la Cotroceni a subliniat ca acordul care nu a trecut de…

- Premierul danez Lars Lokke Rasmussen si-a exprimat regretul marti seara pentru respingerea de catre Parlamentul de la Londra a acordului privind iesirea Marii Britanii din UE, spunand ca este un eveniment "foarte nefericit", relateaza DPA. "Un pas mai aproape de un scenariu haotic de Brexit fara acord.…

- Premierul britanic Theresa May va gasi o cale prin care acordul referitor la Brexit sa fie aprobat de Parlamentul de la Londra, a dat asigurari, miercuri. ministrul de externe Jeremy Hunt, cu ocazia unei vizite in Singapore. Decizia premierului de a amana votul parlamentar programat in decembrie,…