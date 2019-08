Stiri pe aceeasi tema

- Iranul nu ar fi trebuit sa accepte sub nicio forma acordul nuclear din 2015 cu puterile mondiale, a declarat luni seara un inalt responsabil iranian din domeniul securitatii, Ali Shamkhani, consilier al...

- Franta “nu are nevoie de nicio autorizatie”, a declarat vineri ministrul afacerilor externe francez, Jean-Yves Le Drian, reactionând la o critica exprimata cu o zi înainte de presedintele american. Donald Trump i-a reprosat, joi, presedintelui francez ca vorbeste cu Iranul în…

- Iranul va face un nou pas in direcția reducerii angajamentelor luate fata de partenerii din Acordul nuclear semnat in 2015, a declarat sambata ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif, fara a da detalii, potrivit agenției parlamentare de știri ICANA, transmite Reuters.

- Seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, a denuntat sambata "aventurismul unilateral" si "terorismul economic" al Statelor Unite, in cursul unei reuniuni ministeriale a Miscarii de Nealiniere la Caracas, fara sa aduca in discutie confiscarea de catre tara sa a unui petrolier sub pavilion britanic,…

- Franta a avertizat Iranul marti sa nu mai ia noi masuri care ar incalca acordul nuclear semnat in 2015 cu puterile mondiale, relateaza Reuters potrivit news.ro.Franta, alaturi de Marea Britanie si Germania, cauta sa salveze acordul de cand SUA s-au retras anul trecut si au reimpus sanctiuni Teheranului.…

- Rusia a declarat luni ca regreta anuntul facut de Iran cu privire la depasirea limitei pentru rezervele sale de uraniu imbogatit, impusa de acordul incheiat in 2015 asupra programului sau nuclear, indemnand in acelasi timp sa nu fie dramatizata situatia, informeaza AFP. Iranul a depasit limita de 300…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a ajuns la Teheran pentru a purta luni discutii cu presedintele Hassan Rouhani, in cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale si pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA si Iran, relateaza Reuters.