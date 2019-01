Stiri pe aceeasi tema

- David Davis, fost ministru pentru Brexit, afirma ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa amane votul din Parlamentul de la Londra pe tema acordului privind iesirea Marii Britanii din UE, pentru a pune presiune asupra Uniunii Europene, informeaza postul Sky News.

- Brexitul ar putea sa fie oprit iar șansele sunt de 50-50, considera ministrul Comețului din Marea Britanie. Acest lucru s-ar putea intampla daca Parlamentul respinge acordul Guvernului de ieșire a Marii Britanie din UE, a spus ministrul Liam Fox. „Daca nu vom vota pentru acord, nu sunt sigur ca as acorda…

- Un nou referendum asupra Brexitului ar putea fi soluția de deblocare a actualei crize politice din Marea Britanie. Aceasta declarație ii aparține ministrului britanic al Muncii, care iși contrazice șefa, adica pe premierul Theresa May. „Nu vreau un vot popular sau un referendum in general, dar daca…

- Premierul conservator Theresa May a lansat marti cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relateaza dpa. May se confrunta cu multa opozitie fata de acordul ei de Brexit si a pierdut marti voturi parlamentare…

- Premierul britanic Theresa May continua miercuri sa depuna eforturi - intr-o vizita in Scotia si intr-o sesiune de interpelari in Parlamentul britanic - de a convinge ca acordul Brexitului incheiat cu UE este legitim, in contextul in care documentul este tinta unor critici multiple in Regatul Unit,…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Premierul britanic Theresa May apreciaza ca urmatoarea saptamana este ”critica” pentru viitorul Regatului Unit, in perspectiva Brexitului, relateaza Reuters, conform news.ro.”Aceste urmatoare sapte zile vor fi critice, ele privesc viitorul tarii noastre”, a declarat duminica Theresa May pentru…

- In a doua zi a summitului european, premierul britanic a spus ca s-au inregistrat 'progrese importante' atat in privinta acordului legat de iesirea Marii Britanii din UE cat si in stabilirea viitoarelor relatii cu blocul comunitar. Continua insa impasul privind crearea unui viitor mecanism care sa…