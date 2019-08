Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron il acuza pe omologul sau brazilian Jair Bolsonaro de faptul ca a ”mintit” cu privire la angajamentele in favoarea luptei impotriva modificarilor climatice si a anuntat vineri ca, in aceste conditii, Franta se opune tratatutului de liber-schimb controversat UE-Mercosur,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a spus ca numarul record de incendii din Padurea Amazoniana reprezinta o „criza internationala”, care trebuie sa fie printre principalele subiecte abordate in cadrul Summitului G7 din acest sfarsit de saptamana, informeaza BBC News.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca nu a oferit Marii Britanii 30 de zile pentru a gasi o soluție pentru problema de la granița irlandeza, ci a dorit sa scoata in evidența timpul scurt pana la ieșirea țarii din Uniunea Europeana, conform Reuters. „Am spus ca ceea ce poate fi indeplinit…

- "Franta tocmai le-a introdus o taxa digitala marilor companii americane din domeniul tehnologiei informationale. Daca ar trebui sa colecteze cineva o astfel de taxa, ar trebui sa fie tara de origine, adica SUA. Vom anunta in scurt timp actiuni reciproce substantiale fata de stupiditatea lui Macron.…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca procesul de desemnare a Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef al Parchetului European a fost "blocat politic”, iar daca acest lucru nu s-ar fi intamplat aceasta ar fi deja in functie. Ciolos sustine ca doar "competenta" lui Kovesi "o va duce acolo,…

- Klaus Iohannis și Emmanuel Macron au avut o discuție telefonica vineri dupa amiaza. Președintele Franței a declarat ca va retrage candidatura domnului Jean-Francois Bohnert și o va susține pe Laura Codru?...