- Acordul de parteneriat economic (APE) intre UE și Japonia intra in vigoare la 1 februarie 2019. Intreprinderile și consumatorii din intreaga Europa și din Japonia pot profita acum de cea mai mare zona de comerț deschis din lume. In Romania 271 de companii exporta in Japonia 66% dinte ele sunt IMM-uri …

- Administrația unui oraș din județul Alba a depus proiecte pe FONDURI EUROPENE in valoare de 61 milioane de euro! Municipalitatea din Aiud pare ca s-a suparat pe Uniunea Europeana și vrea sa o lase fara bani, sau cel puțin așa se ințelege din cele discutate cu administratorul public al municipiului Aiud,…

- Romania se numara printre țarile cu cei mai mulți angajați care desfașoara activitați corelate cu exporturile Uniunii Europene la nivel mondial, respectiv 1,4 milioane de romani. Dintre aceștia, femeile reprezinta 44%, cel mai mare nivel din Uniunea Europeana. Jumatate dintre exporturile Romaniei in…

- Din vara acestui an, fabricii Blachotrapez din Baia-Mare i-a adaugat o noua unitate la Ploiesti, ceea ce duce capacitatea de productie anuala la aproape 7 milioane de metri patrati, asa ca dezvolta si exporturile – a deschis o divizie de vanzare in Ungaria si urmeaza o alta in Bulgaria. Pentru Jaroslaw…

- Aproape noua milioane de persoane contracteaza anual infectii in spitale si centre de ingrijire din Europa, a anuntat Centru European de Prevenire si Control al Bolilor, de pe langa Uniunea Europeana.