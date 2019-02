Stiri pe aceeasi tema

- Acordul de parteneriat economic dintre Uniunea Europeana si Japonia care a intrat, vineri, in vigoare, este cel mai mare acord comercial bilateral negociat vreodata, considera comisarul european pentru comert, Cecilia Malmstrom. Potrivit acesteia, parterneriatul este o reuşită remarcabilă…

- Azi intra in vigoare Acordul de Parteneriat Economic UE-Japonia. Noi oportunitați de afaceri pentru companiile romanești. Astazi, 1 februarie 2019, a intrat in vigoare Acordul de Parteneriat Economic (APE) UE-Japonia, cel mai mare acord comercial negociat de UE pana in prezent. Acesta va elimina majoritatea…

- De la 1 ianuarie 2019, toate statele membre aplica cinci masuri antiabuz cu caracter juridic obligatoriu, care vizeaza principalele forme de evitare a obligatiilor fiscale practicate de marile companii multinationale, potrivit unui comunicat de presa al Comisiei Europene.

- La sesiunea plenara de saptamana aceasta a Parlamentului European, ultima din 2018, a fost dezbatuta rezolutia privind Acordul de Parteneriat Economic dintre Uniunea Europeana si Japonia. Aceasta a fost adoptata ieri, 12 decembrie 2018, de Parlamentul European cu 474 de voturi in favoare, 152 de voturi…

- Acordul bilateral de parteneriat economic al UE cu Japonia va intra în vigoare în 1 februarie 2019 dup ce a fost ratificat de forurile legislative ale celor dou pri. Va fi creat o zon de liber schimb cu 635 milioane locuitori care va reprezenta o treime din PIBul mondial. De pe urma acordu...

- La sesiunea plenara de saptamana aceasta a Parlamentului European, ultima din 2018, a fost dezbatuta rezoluția privind Acordul de Parteneriat Economic dintre Uniunea Europeana și Japonia. Aceasta a fost adoptata ieri, 12 decembrie 2018, de Parlamentul European cu 474 de voturi in favoare, 152 de voturi…

- El a spus ca drepturile romanilor sunt protejate prin aceasta forma de acord, iar aceștia vor putea sa munceasca și sa studieze in continuare in Marea Britenie, sa beneficieze de pensii și de asigurari de sanatate. "Consiliul, in formatul UE 27, a agreat proiectul de retragere și a aprobat declarația…

- Intr-un summit extraordinar convocat duminica la Bruxeles, șefii celor 27 de state din UE au luat, in unanimitate, o decizie istorica care stabilește termenii divorțului de Marea Britanie, dupa 44 de ani de cand regatul a devenit parte a blocului comunitar. „EU27 a aprobat Acordul de Retragere și Declarația…