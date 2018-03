Acordul de tranzitie cu UE ofera certitudine companiilor si cetatenilor, afirma un purtator de cuvant al premierului britanic

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Londra au reusit sa avanseze in dosarul Brexitului, anuntand luni ca au cazut de acord asupra termenilor unei perioade 'scurte' de tranzitie post-Brexit, in timpul careia cetatenii comunitari veniti in Marea Britanie vor beneficia de drepturile similare celor veniti inaintea…

- Marea Britanie este foarte aproape sa incheie un acord cu Uniunea Europeana cu privire la o perioada de tranzitie dupa ce paraseste UE, a declarat luni raportorul in Parlament al Brexitului Robin Walker, relateaza Reuters. Marea Britanie a anuntat ca va respecta reglementarile UE pe o perioada limitata…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut miercuri o intrevedere cu ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, iar unul dintre subiectele discutate a fost statutul cetatenilor romani dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa ofere companiilor de servicii financiare cu sediul in Marea Britanie doar un acces limitat la piata unica europeana dupa Brexit, conform unui proiect consultat de Bloomberg. UE vrea sa incheie cu Regatul Unit un aranjament similar acordului sau comercial…

- Premierul britanic, Theresa May, a exprimat vineri convingerea ca poate ajunge la un acord privind viitoarele relatii cu Uniunea Europeana, admitand ca nu poate primi tot ce vrea in cadrul negocierilor pe tema Brexit. "In anumite moduri, accesul nostru reciproc la piete va fi intr-un grad…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat vineri seara discursul rostit la Londra de premierul britanic Theresa May care a oferit 'claritate' cu privire la viitoarele relatii intre Marea Britanie si blocul comunitar, transmit AFP si dpa. ''Discursul ofera claritate…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta.Potrivit Theresei May, este nevoie…

- Marea Britanie este aproape de a conveni cu Bruxellesul termenii punerii in practica a unei perioade de tranzitie care va contribui la iesirea fara probleme a tarii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii…

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, va enunta vineri cinci ''teste'' pentru negocierile de iesire a tarii din Uniunea Europeana, intr-un discurs ce va fi urmarit indeaproape de responsabilii europeni in contextul impasului legat de viitorul frontierei dintre provincia Irlanda de…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat joi Marea Britanie ca planul acesteia de a iesi din uniunea vamala si piata unica europeana ar putea insemna o revenire la ''frontiera dura'' intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, transmite Reuters.…

- "Nu este posibil" sa fie luata in calcul o perioada de tranzitie fara data limita dupa separarea Marii Britanii de Uniunea Europeana (UE), programata pentru sfarsitul lui martie 2019, a estimat marti negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in cadrul unei conferinte de presa la Bruxelles,…

- Premierul britanic, Theresa May, se va exprima saptamana viitoare asupra parteneriatului post-Brexit al Marii Britanii cu Uniunea Europeana (UE), in cadrul unui discurs anuntat joi de biroul sau de presa, dupa o reuniune-maraton de opt ore cu guvernul, informeaza vineri AFP. Theresa May…

- Peste 60 de deputati din Partidul Conservator al premierului Theresa May au semnat o scrisoare in care ii cer sa se asigure ca Marea Britanie va beneficia de "autonomie deplina de reglementare" dupa iesirea sa din Uniunea Europeana, prevazuta pentru martie anul viitor, relateaza miercuri Reuters…

- UE asteapta ca guvernul de la Londra sa prezinte o propunere privind viitoarele relatiile cu celelalte 27 de state membre, unul dintre cele mai sensibile aspecte fiind granita dintre Irlanda si Irlanda de Nord.Premierul britanic Theresa May, care isi va prezenta viziunea post-Brexit in…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a declarat ca este exclusa organizarea unui al doilea referendum pentru iesirea din Uniunea Europeana. May a punctat ca regatul va parasi UE si ca “nu dam inapoi”. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana nu trebuie sa lase diferentele ideologice sa blocheze cooperarea din sfera securitatii dupa producerea Brexit, a declarat, sambata, premierul britanic Theresa May, in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca vrea un acord de Brexit care sa functioneze pentru companiile din Marea Britanie, dar si pentru cele din restul Uniunii Europene, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Lipsa de claritate a intentiilor guvernului in materie de imigratie creeaza ingrijorare pentru cetatenii UE din Marea Britanie si ii pune pe functionarii din domeniu, deja suprasolicitati, intr-o pozitie imposibila, afirma raportul. 'Guvernul nu pare sa aprecieze (corect) provocarea birocratica…

- Daca premierul britanic Theresa May accepta ca Brexitul - iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - sa fie "diluat" sau oprit de sustinatorii apartenentei la blocul comunitar, Marea Britanie va fi aruncata in cea mai grava criza constitutionala de dupa al Doilea Razboi Mondial, a apreciat eurodeputatul…

- Premierul britanic Theresa May va sustine un discurs pe tema Brexit-ului in urmatoarele trei saptamani, unul din cele cateva programate sa fie rostite de membri ai cabinetului pentru a trasa drumul Regatului Unit de iesire din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand presa britanica de duminica.…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat vineri ca nu a primit nicio actualizare din partea Marii Britanii cu privire la relatiile cu Blocul comunitar dupa Brexit, avertizand ca perioada de tranzitie nu este o certitudine, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Un tribunal scotian a respins marti un demers juridic de a cere Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa se pronunte asupra posibilitatii ca Marea Britanie sa stopeze in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana daca doreste acest lucru, informeaza Reuters. Cazul a fost inaintat…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicind un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit cerintelor…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May a declarat ca pozitia privind tranzitia post-Brexit decisa luni de ministrii afacerilor europene, reuniti la Bruxelles in Consiliul Afaceri Generale, este 'bine aliniata' planurilor guvernului de la Londra privind aceasta tranzitie,…

- Marea Britanie va trebui sa accepte orice eventuale schimbari juridice pe care Uniunea Europeana le face în timpul perioadei de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, a declarat luni seara negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, informeaza Reuters. Barnier a reamintit Londrei ca înca…

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, în cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar în care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters. Cei 27 de…

- "Usa este deschisa" daca Marea Britanie doreste sa se razgandeasca asupra votului din 2016 privind iesirea tarii din Uniunea Europeana, a declarat duminica comisarul european pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici, intr-un interviu acordat presei franceze, relateaza Reuters.…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Mânecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters,…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a dat asigurari marti purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat ca blocul comunitar este "in continuare deschis" fata de o eventuala razgandire a Londrei in privinta Brexit-ului,…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, duminica, faptul ca 2018 va fi un an de "incredere si mandrie reinnoite" pentru Marea Britanie, care se confrunta cu provocarile negocierilor pentru Brexit, in cadrul mesajului transmis in Ajunul Anului Nou, relateaza site-ul BBC News.

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se încheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AGERPRES, citând AFP si Reuters. 'Dispozitiile…