Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de Parteneriat Strategic dintre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Japonia, pe de alta parte, semnat la Tokyo anul trecut.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta actele normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 23 mai 2019. Viorica Dancila și echipa sa au batut recordul din ultimele luni, cand Guvernul a adoptat mai puține OUG. Joi, Executivul a adoptat 5 OUG.I. PROIECTE DE LEGE 1. PROIECT…

- Potrivit unui comunicat al Senatului transmis miercuri, Tariceanu l-a felicitat pe noul ambasador pentru numirea in functie si i-a urat succes in exercitarea mandatului. 'Tariceanu s-a referit la vizita in Romania, in februarie 2018, a prim-ministrului Shinzo Abe si la importanta acestui eveniment…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a lansat, marti, de la tribuna Parlamentului, intr-un atac la adresa PSD si a guvernarii, el facand referire la "atacul majoritatii la adresa statului de drept, care risca sa fragileze statutul Romaniei in NATO si UE". Seful statului a fost huiduit de parlamentarii Puterii…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila participa, marti, de la ora 14.00, la sedinta comuna solemna a Senatului si Camerei Deputatilor dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si a 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice. Potrivit unui memorandum intern…

- Premierul britanic Theresa May ar putea cere parlamentului de la Londra sa voteze a patra oara asupra acordului de retragere din Uniunea Europeana, potrivit unor informatii preluate de AFP de la BBC, scrie Agerpres. Parlamentarii urmeaza sa dezbata luni diferite scenarii pentru Brexit, dupa ce miercurea…

- Londra a ajuns la o intelegere cu Uniunea Europeana referitor la "modificari obligatorii din punct de vedere juridic" ale Acordului de retragere a Marii Britanii, a anuntat luni seara vicepremierul David Lidington in fata Parlamentului, scrie agerpres.ro.

- Londra a ajuns la o intelegere cu Uniunea Europeana referitor la "modificari obligatorii din punct de vedere juridic" ale Acordului de retragere a Marii Britanii, a anuntat luni seara vicepremierul David Lidington in fata Parlamentului, transmite AFP. "In seara aceasta, la Strasbourg, premierul (Theresa…