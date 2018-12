Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat, astazi, cele doua propuneri legislative privind Programul de cercetare al UE 2021-2027 Orizont Europa. Orizont Europa va fi cel de-al 9 lea Program cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii. In calitate de responsabil al Comisiei de Sanatate și Mediu…

- Naturalistul Sir David Attenborough a declarat, in deschiderea discutiilor pe teme climatice din cadrul conferintei care are loc la Katowice (Polonia), ca schimbarile climatice reprezinta cea mai mare amenintare pentru omenire din ultimele mii de ani, informeaza News.ro.Omul de televiziune…

- Patru personalitați importante din spatele eforturilor de limitare a schimbarilor climatice au avertizat ca planeta “se afla la o rascruce de drumuri”, discuțiile cheie fiind deschise in Polonia. Reuniunea de la Katowice este cea mai critica pentru schimbarile climatice de la acordul de la Paris din…

- COP24 - cea de-a 24-a conferinta anuala a ONU privind schimbarile climatice a inceput cu doua ore intarziere la Katowice, in Polonia, avand drept fundal alerta rosie lansata de IPCC - Grupul interguvernamental de experti in evolutia climei, relateaza AFP. Dezastre meteo, incidenta asupra sanatatii sau…

- Un raport guvernamental american referitor la efectele schimbarilor climatice dat vineri publicitații a ajuns la concluzia ca încalzirea globala afecteaza mediul natural și va avea ca urmare creșterea numarului dezastrelor precum incendiile de vegetație recente din California, informeaza dpa.Incendii…

- Grupul G7, ai carui ministri ai Mediului se reunesc intre 18 si 21 septembrie in Canada, trebuie "sa-si revizuiasca in sus ambitiile climatice" si "sa accelereze" tranzitia sectoarelor energetice pentru ca acestea sa devina "carbon-neutre" pana in 2050, a pledat luni o coalitie de asociatii, citate…

