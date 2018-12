Stiri pe aceeasi tema

- Delegati din aproximativ 200 de tari reuniti in cadrul Conferintei anuale a Organizatiei Natiunilor Unite privind schimbarile climatice cadrul (COP24), la Katowice, au adoptat sambata regulile de aplicare a acordului de la Paris impotriva schimbarilor climatice, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.citește…

- Delegati din aproximativ 200 de tari reuniti in cadrul Conferintei anuale a Organizatiei Natiunilor Unite privind schimbarile climatice cadrul (COP24), la Katowice, au adoptat sambata regulile de aplicare a acordului de la Paris impotriva schimbarilor climatice, relateaza AFP. Conferinta…

- Fostul Mister Univers, celebru prin rolul sau in filmul Terminator inainte sa intre in politica, a venit in Polonia la a 24-a Conferinta anuala a ONU pe tema modificarilor climatice. Intr-un interviu acordat AFP, el s-a declarat ”in cruciada pentru mediu” si a indemnat lumea intreaga sa se alature…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni, in Polonia, la deschiderea oficiala a conferintei Organizatiei Natiunilor Unite privind incalzirea globala, ca omenirea are "mari probleme din cauza schimbarilor climatice", relateaza dpa preluata de Agerpres. "Pentru multi oameni,…

- Patru personalitați importante din spatele eforturilor de limitare a schimbarilor climatice au avertizat ca planeta “se afla la o rascruce de drumuri”, discuțiile cheie fiind deschise in Polonia. Reuniunea de la Katowice este cea mai critica pentru schimbarile climatice de la acordul de la Paris din…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni, in Polonia, la deschiderea oficiala a conferintei Organizatiei Natiunilor Unite privind incalzirea globala, ca omenirea are ''mari probleme din cauza schimbarilor climatice'', relateaza dpa. "Pentru multi oameni, regiuni sau…

- COP24 - cea de-a 24-a conferinta anuala a ONU privind schimbarile climatice a inceput cu doua ore intarziere la Katowice, in Polonia, avand drept fundal alerta rosie lansata de IPCC - Grupul interguvernamental de experti in evolutia climei, relateaza AFP. Dezastre meteo, incidenta asupra sanatatii sau…

- Conferinta COP24 pentru clima, ce va fi organizata in luna decembrie in orasul polonez Katowice, "trebuie sa fie un succes" si trebuie sa implementeze Acordul de la Paris, a declarat marti, la Cracovia, Patricia Espinosa, coordonatoarea negocierilor climatice din partea ONU, citata de AFP. "Acest succes…