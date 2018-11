Acordul de Brexit negociat de guvernul premierului britanic Theresa May ar "saraci" Marea Britanie cu 100 de miliarde de lire pe an si ar determina o scadere a valorii economiei britanice de 3,9% pe an, pana in 2030, indica o analiza independenta citata luni de Press Association. Potrivit raportului realizat de Institutul national de cercetari economice si sociale (NIESR), produsul intern brut al Regatului Unit pe cap de locuitor ar scadea cu 3% pe an, iar la finele primului deceniu in afara Uniunii Europene comertul total dintre Marea Britanie si bloc s-ar diminua cu 46%, in timp ce investitiile…