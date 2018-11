Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul irlandez a sprijinit in mod covarșitor acordul incheiat saptamana trecuta de negociatorii Brexit, toate partidele importante sustinand proiectul de acord, cu ajutorul caruia guvernul si-a realizat toate prioritațile cheie, relateaza Reuters, scrie Mediafax.Deși votul nu era necesar…

- Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat joi in semn de protest fata de acordul cu UE anuntat de premierul Theresa May, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Gestul sau a fost urmat la scurt timp de cel al ministrului Muncii, Esther McVey. Premierul Theresa May se afla in…

- Acordul tehnic convenit de negociatorii Uniunii Europene si britanici privind Brexit-ul are in vedere luarea in iulie 2020 a unei decizii privind incheierea unei noi intelegeri pentru a asigura o frontiera irlandeza deschisa dupa incheierea perioadei de tranzitie post-Brexit, la finalul anului 2020,…

- Parlamentul britanic va respinge planul premierului Theresa May privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, astfel ca alegatorilor ar trebui sa li se ofere un nou referendum (referitor la apartenenta tarii la blocul comunitar), a declarat luni fostul ministru al educatiei britanic Justine…

- Un acord intre Londra si Uniunea Europeana cu privire la retragerea Regatului Unit din blocul comunitar este 'mai probabil decat improbabil' in cateva saptamani, a afirmat vineri premierul Irlandei, Leo Varadkar, transmite Reuters. ''Cred ca este mai probabil decat improbabil…

- Brexit-ul a subminat Acordul din Vinerea Mare, care a pus capat unei perioade de 30 de ani de violenta in Irlanda de Nord, a afirmat sambata premierul irlandez Leo Varadkar, transmite Reuters. ''Brexit-ul a subminat Acordul din Vinerea Mare si afecteaza relatia dintre Marea Britanie…

- Presedinta Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), care sustine guvernul premierului britanic Theresa May, a afirmat sambata ca ar prefera un Brexit in lipsa unui acord decat un acord prost, descriind actualele planuri ca pe "o anexare a Irlandei de Nord" de catre UE, relateaza Reuters,…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a estimat luni, la o conferinta in Slovenia, ca este realist ca un acord privind 'divortul' dintre Marea Britanie si UE sa fie incheiat in 6-8 saptamani, a anuntat ambasada britanica la Ljubljana, potrivit Reuters. ''Cred…