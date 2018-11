Acordul cu UE referitor la Brexit ar putea rupe Regatul Unit

Unul dintre cei zece membri ai DUP in legislativul britanic, care sustin guvernul May, Donaldson a declarat pentru BBC ca nu se teme de noi alegeri nationale in cazul in care eventuala respingere in parlament a acordului propus de sefa executivului de la Londra va forta tara sa organizeze un nou scrutin general.



''Din ceea ce am vazut si am auzit, nu credem ca aceasta intelegere este cea mai buna. Acest acord are potentialul de a conduce la ruperea Regatului Unit si acest lucru nu il putem sustine'', a subliniat parlamentarul DUP, potrivit Agerpres.



Propunerea Theresei May…