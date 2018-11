Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic si-a dat acordul pentru proiectul de acord asupra Brexitului incheiat marti cu Uniunea Europeana, a anuntat miercuri premierul Theresa May la finalul unei reuniuni de cinci ore a cabinetului sau, transmite AFP, preluata de Agerpres. "Decizia colectivă a cabinetului este că…

- Unul dintre cei zece membri ai DUP in legislativul britanic, care sustin guvernul May, Donaldson a declarat pentru BBC ca nu se teme de noi alegeri nationale in cazul in care eventuala respingere in parlament a acordului propus de sefa executivului de la Londra va forta tara sa organizeze un nou…

- 'Voi fi bucuros sa fiu audiat de comisie atunci cand acordul va fi finalizat si cred ca data de 21 noiembrie ar putea fi convenita', a scris Dominic Raab intr-o scrisoare adresata membrilor Comisiei parlamentare asupra Brexitului datand din 24 octombrie. 'Sfarsitul negocierilor este acum in vizor,…

- Președintele Klaus Iohannis a absentat, miercuri seara, de la discuțiile pe tema Brexitului, ținute la Bruxelles, cu participarea șefilor de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene. Potrivit unei fotografii postate pe contul de Twitter al președinteului Parlamentului European, Antonio Tajani,…

- Ministrul irlandez de externe Simon Coveney a declarat ca nu se asteapta ca liderii statelor UE, care se intrunesc miercuri si joi la Bruxelles, sa se puna de acord asupra unei date privind desfasurarea unui summit special pentru Brexit la jumatatea lunii noiembrie, relateaza Reuters. "Cred ca este…

- Joi, 11 octombrie, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut o intrevedere, la sediul M.Ap.N., cu seful Biroului Securitatii Nationale din Republica Polona BBN , secretarul de stat Pawe Soloch.Agenda de discutii s a axat pe modalitatile concrete de colaborare intre Romania si Polonia in vederea…

- Intalnire Mihai Fifor cu seful Biroului Securitații Naționale din Polonia Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut o întrevedere, la sediul M.Ap.N., cu șeful Biroului Securitații Naționale din Republica Polona (BBN), secretarul de stat Pawel Soloch. Agenda de discuții s-a…

- Premierul britanic Theresa May si ministrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare si sa nu acorde un tratament preferential cetatenilor Uniunii Europene, scrie presa britanica de marti, preluata de Reuters. Acordul de principiu…