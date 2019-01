Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru britanic de Externe Boris Johnson apreciaza ca acordul Brexitului ”este mort si este important ca acest lucru sa fie recunoscut”, dupa ce textul a fost respins marti in Parlamentul Britanic, cu 432 la 202 voturi, relateaza BBC News, potrivit news.ro.”Eu cred ca acordul este…

- Reunita în sedinta speciala, marti seara, Camera Comunelor a respins, cu o larga majoritate, acordul negociat de guvernul de la Londra si oficialii UE pentru Brexit, relateaza BBC. Au fost 432 de voturi “împotriva” si doar 202 “pentru”.…

- “Daca nu vom vota pentru acord, nu sunt sigur ca as acorda sanse mai mari de 50-50 Brexitului”, a declarat Fox, un politician pro-Brexit important, pentru Sunday Times. Cu trei luni ramase pana cand Marea Britanie va parasi oficial UE pe 29 martie 2019, parlamentarii britanici, cel mai probabil,…

- Presedintele Consiliului European a anuntat luni convocarea unui summit consacrat Brexitului joi la Bruxelles, in prima zi a reuniunii Consiliului European, pentru a raspunde preocuparilor britanicilor privind acordul de divort, relateaza AFP, dpa si Reuters. "Am decis sa convoc un summit #EUCO (Consiliul…

- Situația devine tot mai complicata la Londra in privința Brexitului. Mai multe publicații scriu, citand surse din guvern, ca votul de marți in privința planului de Brexit al Theresei May a fost scos de pe ordinea de zi a Parlamentului.

- La cateva ore dupa ce guvernul de la Londra a publicat propriul avertisment dur referitor la efectul unui Brexit fara un acord cu Uniunea Europeana, Banca Angliei a estimat ca economia s-ar putea contracta cu pana la 8%, scrie news.ro. Cele doua rapoarte ar putea amplifica presiunea asupra parlamentarilor,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a cerut, duminica, parlamentului britanic sa aprobe acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, precizand ca este unicul si cel mai bun acord posibil, relateaza Reuters.“Acesta este cel mai bun acord posibil. Ii invit…

- Guvernul britanic si-a dat acordul pentru proiectul de acord asupra Brexitului incheiat marti cu Uniunea Europeana, a anuntat miercuri premierul Theresa May la finalul unei reuniuni de cinci ore a cabinetului sau, transmit AFP si Reuters. „Decizia colectiva a cabinetului este ca guvernul trebuie sa…