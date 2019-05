Acordarea de ajutoare de urgenta pentru mai multe familii afectate de tornada produsa in data de 30 aprilie in judetul Calarasi se afla pe agenda sedintei de guvern de miercuri.



Astfel, potrivit notei de fundamentare a actului normativ, prin proiectul de hotarare se propune acordarea de ajutoare de urgenta in suma totala de 28.500 lei pentru sprijinirea a 13 familii din judetul Calarasi care se afla in situatii de necesitate cauzate de tornada, in vederea evitarii riscului de excluziune sociala a acestora si asigurarea conditiilor adecvate de locuit.



In sedinta de miercuri…