Acordare credite Start-Up Nation. CEC Bank, anunț pentru români CEC Bank continua politica de sustinere a sectorului IMM si anunta acordarea de credite punte Start-Up Nation cu garantia COSME, la un nivel de maximum 50% din valoarea finantarii. COSME Loan Guarantee Facility (COSME LGF) este un instrument de garantare dezvoltat de Fondul European de Investitii (FEI) si implementat prin CEC Bank, in vederea acordarii de credite IMM-urilor care, in conditii standard, ar avea acces limitat la finantare. "Prin acest demers, CEC Bank vine in intampinarea clientilor start-up cu un produs facil si avantajos, oferit acum in conditii mult mai flexibile, gratie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CEC Bank continua politica de sustinere a sectorului IMM si anunta acordarea de credite punte Start-Up Nation cu garantia COSME, la un nivel de maximum 50% din valoarea finantarii. COSME Loan Guarantee Facility (COSME LGF) este un instrument de garantare dezvoltat de Fondul European de Investitii (FEI)…

- In perioada 26-28 iunie 2019, la Palatul Parlamentului din București, va avea loc evenimentul Expoziție și sesiuni de informare pentru prezentarea practicilor de succes in cooperarea transfrontaliera in regiunea Dunarii, organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Entitațile…

- Un numar de 16 producatori agroalimentari din Romania si-au prezentat produsele, in perioada 14 - 16 mai, la SIAL China, targ de profil organizat la Shanghai, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. "Am…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretele prin care ia act de demisiile miniștrilor Tudorel Toader, Rovana Plumb și Natalia Intotero. Totoddata, președintele a semnat decretele pentru numirea a trei miniștri interimari. Astfel, Ana Birchall devine ministru interimar…

- Participarea romaneasca la Global Entrepreneurship Summit (GES) 2019 si incurajarea intreprinzatorilor olandezi de a realiza noi investiții in Romania au fost principalele teme abordate in cadrul intrevederii din data de 18 aprilie a.c. dintre secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri,…

- O noua demisie importanta din PSD. Fostul purtator de cuvant al partidului, Adrian Dobre, a plecat la Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta. Dobre a confirmat pentru Libertatea ca a decis sa plece din PSD. Informatia a fost prezentata si de Victor Ponta, pe Facebook. "Pentru toti adevaratii social-democrati,…

- Fostul purtator de cuvant al Partidului Social Democrat s-a alaturat formațiunii Pro Romania conduse de Victor Ponta. In luna aprilie a anului trecut, Adrian Dobre a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

- Daniel Mihail Tudor se intoarce la Directia Generala Antifrauda Fiscala. El a fost numit, astazi, de premierul Viorica Dancila in funcția de vicepreședinte ANAF, cu atribuții pe domeniul antifrauda. Cu o experiența de peste 20 de ani in administrația fiscala, fost secretar general adjunct…