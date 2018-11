Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si vicepresedintele american Mike Pence au discutat principalele chestiuni care vor fi abordate in cursul intalnirii programate la Buenos Aires (Argentina) intre liderul de la Kremlin si omologul sau de la Casa Alba, relateaza agentia de presa Interfax, preluata de Reuters.

- Discutia telefonica vine in contextul inrautatirii disputei comerciale intre cele doua tari, cele mai mari economii ale lumii. "Tocmai am avut o discutie lunga si foarte buna cu presedintele chinez Xi Jinping. Am discutat despre multe subiecte, cu un accent special pe comert", a scris Trump…

- Presedintele american Donald Trump a laudat luni acordul de liber schimb cu Canada si Mexic incheiat "in extremis" in cursul noptii trecute, numindu-l "cel mai important" din istoria Statelor Unite. "Sunt bucuros sa impartasesc poporului american aceasta veste istorica pentru natiunea noastra…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a salutat luni noul acord comercial incheiat in extremis in cursul noptii trecute intre Ottawa, Washington si Mexic, apreciind ca acesta va fi "total benefic" pentru canadieni, transmite AFP. "Este un acord care va fi total benefic pentru economia noastra, pentru…

- Presedintele american Donald Trump a laudat luni acordul de liber schimb cu Canada si Mexic incheiat 'in extremis' in cursul noptii trecute, numindu-l 'cel mai important' din istoria Statelor Unite, transmite AFP preluata de Agerpres 'Sunt bucuros sa impartasesc poporului american aceasta veste…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a refuzat sa se intalneasca cu premierul canadian Justin Trudeau la New York, deoarece negocierile dintre Washington si Ottawa pentru reformarea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA) stagneaza, relateaza AFP. Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a refuzat sa se intalneasca cu premierul canadian Justin Trudeau la New York, deoarece negocierile dintre Washington si Ottawa pentru reformarea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA) stagneaza, relateaza AFP preluata de Agerpres…

- Presedintele american Donald Trump a refuzat sa aiba o intalnire cu premierul canadian Justin Trudeau pe marginea reuniunii Adunarii Generale a Natiunilor Unite, din cauza lipsei progresului in negocierile privind Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA). Trump a declarat ca nu va accepta…