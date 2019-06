Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de depunere a juramantului de investitura in funcție a ministrului justiției, a ministrului fondurilor europene și a ministrului pentru romanii de pretutindeni va avea loc luni, 10 iunie a.c., ora 17:00, la Palatul Cotroceni, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Prin semnarea…

- Premierul Viorica Dancila a mers joi dimineata la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu presedintele Klaus Iohannis pe tema remanierii Guvernului. Seful statului nu este de acord cu numirea lui Toitus Corlatean - care a umilit diaspora in 2014- in functia de vicepremier. Liderii PSD s-au reunit aseara…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica, la Liceul 'Jean Monnet' din Capitala, ca a votat pentru Romania si pentru romani, pentru o echipa care sa reprezinte tara noastra in Parlamentul European, sa nu se pozitioneze impotriva

- Initiativa presedintelui de a declara 2019 “Anul omagierii victimelor comunismului”, in contextul implinirii – peste cateva luni – a trei decenii de la evenimentele din decembrie 1989 l-a facut pe Calin Popescu Tariceanu sa transmita un mesaj transant. Concret, liderul ALDE considera demersul drept…

- Premierul Viorica Dancila viziteaza joi, in ziua summitului european de la Sibiu, doua judete vecine, Alba si Cluj. Dancila a stat in noaptea de miecuri spre joi intr-un hotel de 4 stele din Alba Iulia, in speranta ca, in final, va fi invitata la Sibiu, cel putin la intalnirea liderilor socialisti prezenti…

- * Premierul Viorica Dancila a declarat vineri la Nucet, judetul Dambovita, ca asteapta din partea presedintelui Klaus Iohannis motivarea pentru respingerea celor trei propuneri de ministri pentru portofoliile de la Justitie, Fonduri Europene si pentru Romanii de Pretutindeni, urmand ca apoi sa decida…

- ''Singurul merit al acestor intrebari este ca exista. In rest, sunt numai greșeli. A doua intrebare este extrem de greu de ințeles și este foarte alambicata și foarte lunga. Dar, nu asta este important, ci faptul ca ambele chestiuni sunt principii ale constituției care se pun in discuție foarte serios.…

- Tudorel Toader a anunțat ca se va intalni, joi, la ora 9:30, cu premierul Viorica Dancila pentru a discuta despre revocarea sa din funcția de ministrul al Justiției. Prim ministrul a trimis deja propunerea de revocare la Palatul Cotroceni. Toader susține ca pleaca mulțumit și ca nu iși propune sa faca…