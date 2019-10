”Acolo unde exista voința, exista un acord - avem unul” a scris Juncker pe Twitter. El apreciaza ca e un acord echilibrat și echitabil pentru ambele parți, UE și Marea Britanie, și propune Uniunii Europene susținerea acestuia.

Luni ar urma sa fie votat acordul in Comisia AFCO la Strasbourg, ca apoi sa fie votat joi in plenul PE, spun surse de la Bruxelles, potrivit unui jurnalist Euractiv.

Anunțul a fost facut și de Boris Johnson, care a anunțat ”un nou acord excelent”.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday…