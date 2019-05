Doua cutremure, in decurs de cateva ore, in Romania. Cel mai recent a avut 3,7 grade

Pamantul s-a cutremurat in doua randuri, in decurs de doar cateva ore, in zona Vrancea, cunoscuta drept cea mai activa din punct de vedere seismic de pe suprafata tarii. Ambele miscari telurice s-au inregistrat in judetul Buzau. Primul… [citeste mai departe]