"Decizia oportuna a Republicii Islamice referitorare la angajamentele fata de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, acordul nuclear) arata ca Iranul nu se afla intr-o pozitie slaba", a spus intr-un discurs in parlament Ali Mottahari, citat de agentia oficiala Irna.



Teheranul a anuntat miercuri ca suspenda aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in acest acord care urmareste sa impiedice Iranul sa se doteze cu bomba atomica si pe care presedintele american, Donald Trump, l-a denuntat unilateral in urma cu un an.



Iranul a facut astfel cunoscut ca a decis sa…