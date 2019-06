Acord nuclear. Iranul îl contrazice pe Macron Joi, cu prilejul unei intalniri cu presedintele american Donald Trump, Emmanuel Macron a declarat ca 'trebuie sa deschidem noi negocieri' cu Teheran pentru a asigura 'pacea in regiune'. 'Vrem sa fim siguri ca ei nu obtin arma nucleara', a afirmat Macron, notand ca 'aveam un instrument pana in 2025', cu referire la prevederile acordului din iulie 2015 incheiat intre Iran si marile puteri, si din care SUA s-au retras unilateral in mai 2018.



Macron incearca de mai mult vreme sa obtina sprijin pentru un nou acord care ar largi baza celui existent, integrand mai ales elemente care sa limiteze… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europenii si Statele Unite au blocat luni tinerea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind folosirea limbilor in Ucraina, solicitata de Rusia in ziua investirii noului presedinte ucrainean, Volodimir Zelenski, si vazuta ca o incercare vizand "sa il puna in dificultate", relateaza AFP.…

- Sustinut de China, textul mentioneaza ca Consiliul de Securitate - in care Moscova detine un drept de veto - este singurul organism international care poate impune sanctiuni tarilor care nu respecta Conventia privind interzicerea armelor chimice.Proiectul noteaza ''cu ingrijorare politizarea…

- 'Declaratia UE este motivul pentru care JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) este acolo unde este: Statele Unite au hartuit Europa si restul lumii timp de un an, iar Uniunea Europeana nu a putut decat sa-si exprime 'regretul'', sustine pe un ton persiflant intr-o postare pe Twitter seful diplomatiei…

- Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor tarilor care raman angajate in acord (Germania, China, Franta, Marea Britanie si Rusia), intervenind dupa retragerea unilaterala a Statelor Unite din acest pact exact acum un an, indica ministerul. O scrisoare a presedintelui iranian Hassan Rouhani…

- Iranul va reîncepe activitațile de îmbunatațire a uraniului daca puterile lumii nu își vor ține promisiunile facute în cadrul acordului nuclear din 2015, a declarat miercuri președintele Hassan Rouhani, la un an dupa ce SUA s-au retras din acord, transmite Reuters.Într-un…

- Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor tarilor semnatare ale acordului (Germania, China, Franta, Marea Britanie si Rusia) dupa retragerea Statelor Unite ale Americii din acest pact exact acum un an, a informat in cursul diminetii radioteleviziunea iraniana IRIB, scrie Agerpres. O…

- Puterile europene sunt incapabile sa evite sanctiunile americane impuse impotriva Teheranului dupa retragerea Washingtonului din tratatul nuclear cu Iranul, a declarat miercuri seful diplomatiei de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, transmite AFP. Iranul si sase puteri mondiale (Statele…

- Germania, Franta, Marea Britanie, Belgia si Polonia, membre europene ale Consiliului de Securitate al ONU, au respins marti, intr-o declaratie, decizia americana de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: S-a votat! Dispare…