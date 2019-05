Stiri pe aceeasi tema

- Statele europene implicate in dosarul nuclear iranian - Franta, Germania si Marea Britanie - si Uniunea Europeana au respins joi 'ultimatumul' de 60 de zile dat de Iran, transmite AFP. 'Respingem orice ultimatum si vom evalua respectarea de catre Iran a angajamentelor sale…

- Iranul va reîncepe activitațile de îmbunatațire a uraniului daca puterile lumii nu își vor ține promisiunile facute în cadrul acordului nuclear din 2015, a declarat miercuri președintele Hassan Rouhani, la un an dupa ce SUA s-au retras din acord, transmite Reuters.Într-un…

- Uniunea Europeana, Franta, Germania si Marea Britanie au anunțat, sambata, ca „au luat nota cu regret si preocupare de decizia SUA de a nu proroga derogarile privind comertul de petrol cu Iranul”, potrivit Agerpres.De asemenea, președintele Iranului, Hassan Rouhani, a declarat sambata, potrivit…

- Intr-un comunicat comun, sefa diplomatiei europene Federica Mogherini si ministrii de externe din Franta, Germania si Marea Britanie au "observat cu preocupare decizia SUA de a nu reinnoi integral derogarile privind anumite proiecte de neproliferare nucleara". De asemenea, ei "au luat nota…

- Uniunea Europeana, Franta, Germania si Marea Britanie si-au exprimat sambata "preocuparea" dupa anuntarea vineri, de catre Washington, a unor noi "restrictii" pentru programul nuclear civil iranian in scopul amplificarii presiunii americane asupra Teheranului, relateaza AFP. Intr-un comunicat comun,…

- Romania ocupa pozitia 15 in Uniunea Europeana (UE) la autoturismele noi inmatriculate, in primul trimestru al acestui an, cu 35.836 de unitati, o crestere cu 25,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cea mai buna evolutie din UE, conform datelor furnizate ieri de ACAROM, potrivit Mediafax. In…

- Puterile europene sunt incapabile sa evite sanctiunile americane impuse impotriva Teheranului dupa retragerea Washingtonului din tratatul nuclear cu Iranul, a declarat miercuri seful diplomatiei de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, transmite AFP. Iranul si sase puteri mondiale (Statele…