Acord nuclear Iran. Trump s-a răzgândit Liderul de la Casa Alba a descris drept 'oribil' acordul nuclear din 2015 din care SUA s-au retras unilateral in acest an. "Vom adopta cele mai dure sanctiuni avute vreodata asupra acestui regim iranian brutal", a spus Trump la un miting de campanie. "Si, la un moment dat, se vor destepta si se vor intoarce si vor negocia un acord adevarat, un acord corect si un acord care ii va lasa sa prospere. Noi vrem ca ei sa prospere", a mai declarat presedintele american. Pe 5 noiembrie va intra in vigoare o noua runda de sanctiuni americane ce urmeaza retragerii SUA din acordul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

