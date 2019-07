Acord nuclear Iran. Ambasador britanic: "Retragerea SUA, vandalism politic"

Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatul ar fi afirmat ca presedintia lui Trump este susceptibila "sa se prabuseasca in flacari" si "sa se incheie in dizgratie" in memoriile si rapoartele sale transmise Londrei, potrivit saptamanalului."Nu credem cu adevarat ca aceasta administratie va deveni substantial mai normala,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca Iranul "se joaca cu focul", dupa ce Administrația de la Teheran a anunțat depașirea limitei stocurilor de uraniu îmbogatit stabilita prin Acordul nuclear semnat cu marile puteri, informeaza Mediafax citând publicația The Hill.…

- "Iranul a comis o foarte mare eroare!", a declarat Donald Trump prin Twitter. Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca Donald Trump a fost tinut la curent despre incidentul aerian, relateaza Associated Press. Administratia de la Washington se consulta cu membrii Congresului…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți ca țara sa este foarte pregatita în ceea ce privește Iranul, pe fondul tensiunilor în creștere dintre cele doua state, informeaza Mediafax citând Reuters. Situația dintre Washington și Teheran este extrem de tensionata…

- Yukiya Amano, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) a confirmat luni ca Iranul a sporit producția proprie de uraniu îmbogațit, acțiune anunțata înca de luna trecuta de Teheran ca replica la reintroducerea sancțiunilor americane, informeaza Mediafax citând…

- Iranul continua sa respecte prevederile Acordului nuclear semnat în 2015 cu marile puteri, desi stocurile de uraniu îmbogatit si de apa grea sunt în crestere, a anuntat vineri Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), citata de Associated Press conform Mediafax.Iranul…

- "Vrem sa avem protectie in Orientul Mijlociu. Intentionam sa trimitem un numar relativ mic de trupe, in principal cu rol de protectie", a declarat Donald Trump de la Casa Alba, inainte de inceperea unei vizite in Japonia. "Niste oameni foarte talentati se deplaseaza chiar acum spre Orientul Mijlociu.…

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters. Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor…