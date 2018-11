Stiri pe aceeasi tema

- Germania si Franta au convenit asupra unei propuneri de buget comun pentru statele membre ale zonei euro, in cadrul bugetului general al Uniunii Europene, arata un document al ministerelor de finante de la Berlin si Paris, consultat de DPA. Negociatorii de la Bruxelles s-au reunit vineri pentru redactarea…

- ''Din pacate nu este un eveniment tocmai fericit pentru noi in Parlamentul European. Din punctul meu de vedere, aceasta rezoluție este o nedreptate și o discriminare la adresa Romaniei. Este benefic ca aceste protocoale au fost introduse in textul rezoluției prin efortul colegilor noștri din…

- Germania si Franta trebuie sa gaseasca un compromis necesar pentru a finaliza Uniunea Pietelor de Capital (CMU) si o integrare deplina si sustenabila a pietelor bancare, pentru a proteja zona euro de viitoare crize, a afirmat ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, intr-un interviu acordat…

- Ministerul Economiei din Italia cauta sa inrautateasca estimarea din buget privind avansul economiei in 2019, pentru a ajunge la un acord cu Comisia Europeana referitor la politica sa fiscala, au anuntat duminica publicatiile italiene, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Luna trecuta, Comisia…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri dimineata, in plenul Parlamentului European, unde se dezbate respectarea statului de drept in Romania, unul dintre subiecte fiind protestul de pe 10 august din Piata Victoriei. Premierul a transmis la Strasbourg ca ceea ce s-a intamplat la Bucuresti,…

- Subiectul haldei de zgura a fost readus in Consiliul Local Resita, in ideea preluarii acesteia de la TMK, a nivelarii terenului, acoperirii cu pamant si transformarii intr-o zona verde. La finalul discutiilor, primarul Ioan Popa a facut cateva precizari: „Halda de zgura eu o vad de vreo doi…

- Romania a intrat in Primul Razboi Mondial in august 1916 dupa doi ani de neutralitate in care s-au decantat cele doua curente majore de opinie din societatea romaneasca. Majoritari erau cei care sustineau ca trebuie sa mergem alaturi de Antanta (Franta, Marea Britanie, Rusia) impotriva Puterilor Centrale…

- Merkel-Putin, o apropiere pragmatica dupa ani de racire a relațiilor pe fondul crizei ucrainene, titreaza Le Monde care mai scrie ca Germania este unul dintre primii clienți ai resurselor energetice rusești. Un expert a apreciat posibilitatea crearii unei alianțe intre Rusia și Germania impotriva Statelor…