- O lege adoptata rapid luna trecuta de parlament il obliga pe Johnson sa ceara ca plecarea Marii Britanii din UE sa fie amanata daca un nou acord cu Bruxellesul nu este convenit pana la 19 octombrie. In documentele inaintate unui tribunal scotian de la care militantii anti-Brexit incearca sa obtina…

- 'Cunoasteti pozitia Frantei, care considera ca acordul de retragere (din UE) este cea mai buna solutie, insa astazi ipoteza (...) unei iesiri fara acord este cea mai plauzibila', a declarat Le Drian in Adunarea Nationala. Premierul britanic Boris Johnson a promis marti ca va veni 'foarte curand'…

- Guvernul condus de Boris Johnson va suspenda Parlamentul la finalul sedintei de luni dupa ce va incerca sa obtina din nou convocarea de alegeri anticipate, a declarat purtatorul de cuvant al premierului britanic, potrivit CNN. Premierul britanic a declarat in cadrul unei intalniri cu omologul sau irlandez…

- Premierul britanic a declarat in cadrul unei intalniri cu omologul sau irlandez Leo Varadkar ca un Brexit fara acord ar fi un eșec pentru care ambele Guverne, atat cel de la Londra cat și cel al Irlandei ar fi responsabil, potrivit MEDIAFAX.Boris Johnson a declarat luni la Dublin ca dorește…

- ''Cand ne uitam la situatia care se deruleaza in Regatul Unit, riscul unui Brexit fara acord sporeste'', a declarat Donohoe in fata jurnalistilor la Dublin.Oficialul irlandez a precizat ca executivul de la Dublin va examina saptamana viitoare planurile privind bugetul national.Premierul…

- ''Sunt putin mai optimist'', a spus Johnson, dupa ce s-a intalnit cu diversi lideri la Biarritz. ''Va fi dificil. Exista un dezacord profund'' intre Londra si UE, a recunoscut seful executivului britanic. El s-a declarat pregatit pentru negocieri cu Uniunea Europeana privind Brexitul chiar daca acestea…

- ''Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara cel mai minunat loc de pe Pamant'', a spus Johnson in primul sau discurs in parlament in calitate de prim-ministru . El a adaugat ca trebuie…

- Theresa May a demisionat, dar posibilii sai succesori se confrunta cu aceeași situație lasata de ea. Intrebarea pe care și-o pun cetațenii britanici este daca aceștia vor gasi in cele din urma o soluție pentru ieșirea din actuala criza. La finele acestei luni, Regatul Unit va avea un nou prim-ministru,…