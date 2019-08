Stiri pe aceeasi tema

- Australia si NATO au semnat miercuri un nou "acord de parteneriat intarit" vizand extinderea cooperarii in regiunea Pacificului, transmite dpa, potrivit Agerpres. Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, aflat in vizita in Australia, a semnat acordul reinnoibil la doi ani in cadrul unei intalniri…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, aflat in vizita in Australia, a semnat acordul reinnoibil la doi ani in cadrul unei intalniri la Sydney cu ministrul australian al apararii, Linda Reynolds."Cautam noi domenii de cooperare in regiunea Indo-Pacific", a mentionat ministrul australian,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti ca pacea în Afganistan ''este mai aproape ca oricând'', în ciuda intensificarii luptelor în plin proces de negociere la Doha în vederea încheierii acestui conflict de lunga durata, transmite…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a zis marti ca „sub nicio forma” nu-si doreste sa se repete violentele de anul trecut, in contextul in care pe 10 august se pregateste un nou protest.„Suntem stat european, cetatenii se pot exprima liber, nu vom impiedica acest lucru. Daca cetatenii…

- Australia infiinteaza o noua forta de instructie militara pentru a-i ajuta pe vecinii sai din Pacific, a anuntat marti ministrul apararii, informeaza AGERPRES."Forta de Sprijin Pacific va angaja o echipa mobila de instructie pentru a intari capacitatea, rezistenta si interoperabilitatea in…

- Copiii si adolescentii trebuie sa invete despre actele de terorism, la 8 ani de la tragicele evenimente.In 22 iulie 2011, extremistul de dreapta Anders Behring Breivik a ucis 77 de oameni in doua atacuri succesive, opt intr-unul cu bomba in apropiere de biroul premierului de atunci Jens…

- Ministrul de externe mexican, Marcelo Ebrard, a vorbit joi, la incheierea unei reuniuni la Departamentul de Stat de la Washington, despre o serie de progrese inregistrate in discutiile cu Statele Unite pe tema imigratiei ilegale, relateaza AFP. "Cred ca am avansat astazi" (joi), a declarat seful diplomatiei…

- Tari din afara NATO au fost, de asemenea, informate despre amenintarile cibernetice rusesti de catre Centrul National de Securitate Cibernetica, care a fost infiintat in octombrie 2016."Consideram ca serviciile de informatii rusesti vizeaza infrastructura nationala critica a multor tari…