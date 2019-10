Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, se intalnesc marți in orașul rus Soci, pentru a discuta, printre altele, despre ofensiva Turciei din nordul Siriei, a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția TASS, conform Mediafax.Peskov…

- Rusia a criticat luni ofensiva Turciei in nordul Siriei, cu o zi inainte de o intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan in statiunea Soci (de pe coasta rusa a Marii Negre), informeaza dpa. Rusia si Turcia, care sustin tabere adverse in razboiul civil sirian,…

- Turcia si Rusia vor discuta despre retragerea militiei kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG) din orasele siriene Manbij si Kobani din nordul Siriei in cadrul unor convorbiri bilaterale la varf saptamana viitoare la Soci, a confirmat duminica ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, citat…

- Autoritatile turce au arestat 24 de persoane pentru difuzare de "propaganda neagra" pe retelele sociale cu privire la operatiunea militara a Ankarei din Siria, transmite Reuters care preia o informatie de miercuri a agentiei Anadolu potrivit Agerpres. In nord-estul Siriei, acolo unde Turcia doreste…

- Aleksandr Lavrentiev, reprezentantul special al presedintelui rus Vladimir Putin pentru Siria, a confirmat ca Rusia a intermediat intr-adevar un acord intre guvernul sirian si fortele kurde care prevede ca etnicii kurzi cedeaza trupelor siriene controlul asupra teritoriului pe care il ocupa. Lavrentiev,…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca Rusia refuza sa ia in calcul posibilitatea unui conflict cu forțele Turciei in Siria. Precizarile au venit dupa ce liderii kurzilor au anunțat ca au ajuns la un acord cu regimul de la Damasc, cu ajutorul eforturilor de mediere…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca in cadrul unei discutii telefonice cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, i-a propus liderul german sa aleaga intre Turcia si Partidul Muncitoresc al Kurdistanului, impotriva caruia Ankara desfasoara o operatiunile militara in nordul Siriei.

- Turcia a lansat miercuri, asa cum s-a angajat, o ofensiva impotriva fortelor kurde in nord-estul Siriei, aliate ale occidentalilor in lupta antijihadista, provocand un val de critici internationale si amenintari cu sanctiuni americane, relateaza AFP, potrivit news.ro.Miercuri, regiuni care…