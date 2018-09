Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar trebui mai degraba sa directioneze fonduri separat unor state membre pentru a le ajuta sa-si protejeze propriile frontiere impotriva migratiei ilegale decat sa acorde mai multa atentie finantarii Frontex, Agentia europeana comuna pentru protectia frontierelor, au declarat lunii…

- In urma cu cateva zile, Curtea de Apel de la Belgrad a respins, intr-o decizie definitiva, cererea de extradare a lui Sebastian Ghita, arestat in capitala Serbiei in aprilie 2017 in baza unui mandat de arestare emis de Romania, a declarat un purtator de cuvant al instantei pentru agentia Tanjug. Curtea…

- O redesenare a frontierelor pentru a include in Kosovo parti ale Serbiei cu majoritate albaneza ar putea pune capat tensiunilor persistente dintre Belgrad si Pristina si ar permite ambelor natiuni sa se indrepte catre aderarea la UE, a apreciat presedintele kosovar Hashim Thaci, intr-un interviu acordat…

- Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, a declarat joi ca este pregatit sa faca un compromis in ceea ce privește definirea frontierei dintre Serbia și Kosovo, pentru a inceta conflictul dintre cele doua țari, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Normalizarea relațiilor dintre autoritațile…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat ca spera ca omologul sau rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita oficiala in capitala Serbiei, Belgrad, in luna noiembrie, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax."Președintele francez Emmanuel Macron va vizita Serbia in luna decembrie,…

- Angela Merkel a spus, joi, ca protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, a constituit principala prioritate in discuțiile la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, consacrata problemei migrației și reformei sistemului de azil. “Mai presus de toate, va fi vorba despre protejarea frontierelor…