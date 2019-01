Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in marja deplasarii in Germania, seful statului va avea si o intalnire cu militarii romani care activeaza la baza militara NATO de la Geilenkirchen. Semnarea Tratatului franco-german de catre presedintele francez si cancelarul german va avea loc in Sala…

- Joi, 19 ianuarie 2019, Romania a preluat oficial președinția Consiliului Uniunii Europene. La București erau așteptați Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, Donald Tusk, președintele Consiliului European, dar și alți demnitari europeni.…

- Prezent, asemeni presedintilor Parlamentului European si al Comisiei Europene, Antonio Tajani si Jean-Claude Juncker, la evenimentul de lansare oficiala a presedintiei Romaniei a Consiliului Uniunii Europene, desfasurat la Ateneul Roman in prezenta primilor oameni in statul roman, presedintele Consiliului…

- Preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania va fi marcata printr-o ceremonie organizata la Ateneul Roman la care vor fi prezenti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, al Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Consiliului European, Donald Tusk si…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a salutat faptul ca Politica de Coeziune se va afla in centrul prioritatilor Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, adaugand ca membrii Comisiei Europene s-au mobilizat la toate nivelurile pentru a sustine autoritatile romane.…

- Premierul Viorica Dancila se intalneste, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, si cu...

- Premierul Viorica Dancila va avea miercuri o intalnire cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, urmand ca de la ora 15.30, ora Romaniei, cei doi oficiali sa susțina o declarație comuna de presa, scrie Mediafax.Potrivit programului oficial, premierul Viorica Dancila se va intalni,…

- Legat de acest vot din Parlamentul European, DCNews a primit un punct de vedere de la europarlamentarul ALDE Norica Nicolai: ”Din punctul meu de vedere este un exemplu de ipocrizie, de dublu standard și de incercarea de a impune hegemonia unor grupuri politice in beneficiul partizan politic…