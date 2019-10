Stiri pe aceeasi tema

- „In subordinea Ministerului Finanțelor Publice se inființeaza Autoritatea Vamala Romana, ca efect al reorganizarii prin divizare parțiala a Agenției Naționale de Administrare Fiscala, organ de specialitate al administrației publice centrale in domeniul vamal, instituție publica cu personalitate juridica,…

- Confederatia Nationala Sindicala "Cartel ALFA" anunta ca, miercuri si joi, vor fi proteste in Piata Victoriei din Capitala, organizate de sindicatele din industria de aparare. Actiunile de protest vor incepe la ora 11:00. "Motivul actiunii este nerespectarea de catre Guvern a angajamentelor…

- Miercuri și joi, 11 și 12 septembrie, incepand cu ora 11.00, vor avea loc acțiuni de protest organizate de sindicatele din industria de aparare, in Piața Victoriei, la Guvern. Motivul acțiunii este nerespectarea de catre Guvernul Romaniei a angajamentelor asumate in data de 17.07.2019 in cadrul discuțiilor…

- Aproximativ 5.000 de oameni sunt prezenti duminica la Serbarile Nationale de la Tebea, manifestarea fiind dedicata memoriei eroului national Avram Iancu, de la a carui moarte se implinesc 147 de ani. Intre invitatii care se afla la Tebea se numara premierul Viorica Dancila, ministrul Finantelor…

- Guvernul a dat miercuri unda verde unei noi campanii de ștergere a datoriilor. De această amnistie fiscală ar putea beneficia peste 300.000 de firme - private și de stat, instituții publice și persoane care au de dat statului 33 de miliarde de lei. Unii dintre datornici…

- Sunt probleme cu banii la nivelul autoritatilor, dar Guvernul nu are probleme cu banii de salarii si de pensii, informatiile in acest sens fiind nebuniile unora, a declarat ministrul Economiei, Niculae Badalau, la prezentarea bilantului de activitate pe ultimele 8 luni. "Sunt probleme cu banii,…

- 'Sunt probleme cu banii, dar nu sunt probleme care nu se pot rezolva. Ei trebuie reasezati si cu siguranta terminam cu un deficit de sub 3%. (...) In ministerul meu nu sunt probleme cu banii, noi avand companii de succes, care castiga. E normal (sa fie probleme cu banii, n.red.), Romania isi doreste…

- In contextul elaborarii unui pachet de masuri legislative dedicat industriei naționale de aparare, ministrul Economiei Niculae Badalau și Secretarul de Stat care coordoneaza aceasta ramura economica, Ilie Calin Bodea, au avut, in cursul zilei de astazi, o intalnire de lucru la sediul ministerului,…