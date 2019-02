Acord in negocierile privind Directiva drepturilor de autor: Muzicienii si jurnalistii vor avea mai multa putere

Acord in negocierile privind Directiva drepturilor de autor:…

Comisia de Afaceri Juridice din Parlamentul European a anuntat, miercuri seara, ca s-a ajuns la un acord in negocierile privind propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind dreptul de autor pe piata unica digitala.



Anuntul comisiei JURI a fost: "Am ajuns la un acord privind directiva dreptului de autor pe piata unica digitala. Creatorii, inclusiv muzicienii, actorii si jurnalistii, vor avea mai multa putere. Meme-urile, gif-urile si extrasele din stiri sunt in siguranta, iar platformele de startup, protejate. Mai multe detalii, curand".



