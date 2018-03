Stiri pe aceeasi tema

- Liderii financiari din G20 si-au reafirmat marti angajamentul de a combate protectionismul si au cerut ”continuarea dialogului si a actiunilor” in domeniul comertului, cu doar cateva zile inainte de intrarea in vigoare a tarifelor americane pentru otel si aluminiu si a sanctiunilor presedintelui…

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Intreprinderile din Marea Britanie si Uniunea Europeana vor suporta costuri suplimentare anuale estimate la aproximativ 65 de miliarde de euro, in cazul in care nu se va ajunge la un acord de liber-schimb dupa Brexit, iar sectorul financiar britanic va fi cel mai afectat, releva un studiu publicat…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, vineri, ca solutia cea mai buna pentru evitarea unui litigiu comercial intre Statele Unite si Uniunea Europeana este scutirea Blocului comunitar de taxele suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu impuse de administratia Trump, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Statelor Unite sa ii trimita dovezi clare ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, numind acuzatiile de pana acum „tipete in Congresul Statelor Unite”, scrie Reuters.

- Premierul olandez Mark Rutte a respins vineri ideea ca, odata cu Brexitul, blocul comunitar ar fi pe o cale inevitabila a unei integrari tot mai stranse catre o Uniune Europeana federalista si s-a opus de asemenea cresterii contributiilor nationale la bugetul UE, el cerand in schimb ca fondurile…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat joi Marea Britanie ca planul acesteia de a iesi din uniunea vamala si piata unica europeana ar putea insemna o revenire la ''frontiera dura'' intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, transmite Reuters.…

- Irlanda a salutat miercuri primul proiect UE de tratat cu privire la Brexit, dar se declara pregatita sa discute si alte optiuni dupa ce Marea Britanie va explica cum vede o continuare a comertului si libertatii de a calatori, scrie The Associated Press. Guvernul irlandez a anuntat miercuri ca proiectul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca partile din zidul de frontiera despre care el spune sunt dorite de California nu vor fi construite pana cand nu va fi aprobat intregul zid de la granita sudica, desi oficiali ai statului au declarat ca se opun ferm acestui plan, relateaza Reuters.…

- Campania lui Trump a precizat intr-un comunicat ca intentioneaza sa foloseasca talentul lui Parscale pentru a-i ajuta pe republicani sa-si mentina controlul in Congres, la alegerile de la jumatatea mandatului care au loc in noiembrie a.c. Trump, care are 71 de ani, a semnalat deja ca are…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns la un acord cu compania Boeing pentru furnizarea a doua aeronave Air Force One, in schimbul sumei de 3,9 miliarde de dolari, a anuntat marti Casa Alba, citata de Reuters. "Presedintele Trump a ajuns la un acord informal cu Boeing asupra unui contract cu…

- Premierul britanic Theresa May inca crede ca se poate ajunge la un acord pentru formarea unui nou guvern nord-irlandez in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti), a declarat marti purtatoarea de cuvant a sefei guvernului britanic, relateaza Reuters. Incepand din…

- Metrorex SA estimeaza pentru anul in curs pierderi brute de 95,364 milioane de lei si investitii de 805,813 milioane de lei, potrivit anexei la proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al companiei de transport cu metroul, publicat pe site-ul Ministerului…

- Finantarea viitorului exercitiu bugetar de sapte ani al Uniunii Europene si sistemul de alegere a presedintelui Comisiei Europene vor fi principalele subiecte de discutii la un summit informal al liderilor din 27 de state UE programat vineri, in contextul consecintelor retragerii Marii Britanii in…

- Senatul a adoptat luni in unanimitate, in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare". Au fost 105 voturi "pentru", potrivit Agerpres.…

- Cheltuielile de transport internațional pentru oficialii sau delegațiile straine invitate la decizia Președintelui R. Moldova, Președintelui Parlamentului și Prim-ministrului, vor fi achitate din bugetul de stat. Aceasta decizie a fost aprobata astazi de catre cabinetul de miniștri.

- Presedintele american Donald Trump a propus luni un buget federal de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2019, care prevede reducerea programelor interne, cresterea cheltuielilor militare si finantarea constructiei zidului de la granita cu Mexicul, transmite Reuters, conform news.ro.Bugetele…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a anunțat, vineri, premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Viktor Orban a informat ca trei companii ungare au castigat o licitatie…

- Camera Reprezentantilor din SUA a aprobat vineri dimineata varianta de buget adoptata deja de Senat, punand capat unui blocaj guvernamental ("shutdown") care a durat aproape sase ore, relateaza dpa, Reuters si AFP. Camera inferioara a Congresului a votat cu 240 de voturi pentru fata de…

- Ambitia noului proiect de lege a planificarii militare (LPM) franceze - care preconizeaza sa aloce 295 de miliarde de euro Apararii in perioada 2019-2025 - este o regenerare a personalului si echipamentelor, dur solicitate, intr-o incercare de a pregati viitorul, scrie AFP, conform news.ro.Obiectivul…

- Franta isi va mari regulat cheltuielile militare din 2019 pana in 2025 si va aloca in aceasta perioada 295 de miliarde de euro pentru aparare, conform unui proiect de lege care va fi prezentat joi consiliului de ministri. Obiectivul proiectului legislativ prezentat de AFP este atingerea unui nivel de…

- Camera Reprezentantilor, aflata sub control republican, a aprobat marti inca o finantare pe termen scurt pentru guvernul american, care va ramane din nou fara fonduri la miezul noptii de joi daca Senatul nu va sprijini proiectul, transmite EFE, citat de AGERPRES. Citeste si: Tensiunile dintre…

- Anul trecut, au murit 412 persoane pe ambele parti ale granitei, fata de 398 in 2016. In plus, in 2018 deja au decedat 16 persoane in zona respectiva. „Cresterea ratei mortalitatii este ingrijoratoare avand in vedere ca mult mai putini migranti au intrat in SUA prin granita cu Mexicul fata de anul trecut",…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, luni, ca orice proiect de lege privind imigratia care nu include construirea unui zid la granita cu Mexicul "este o completa pierdere de timp", relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Parintii elevilor subventioneaza cu 15 miliarde de lei pe an sistemul de educatie, informeaza portalinvatamant.ro. Calcule apartin Comisiei Europene, aceasta subliniind ca in alte tari contributiile financiare ale parintilor nu depasesc 12% din bugetul acordat de stat. In Romania se ajunge la aproape…

- Liderii statelor grupului de la Visegrad (Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia), reuniti vineri la Budapesta, au estimat ca Uniunea Europeana are nevoie de un ''nou proiect'', în care sa fie ascultata si parerea tarilor central-europene si care sa se concretizeze într-o alianta…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizind ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters. Pe…

- Parintii fac cheltuieli substantiale pentru copiii lor, dupa cum arata si infograficul realizat de Portal Invatamant, pe care il puteti consulta aici. Banii cheltuiti de parintii elevilor se tot aduna pana ajung in total la aproape 15 miliarde de lei pe an. "La 100 lei cheltuiti de stat pentru educatie,…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor in comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate in…

- Cele doua camere ale Congresului SUA au aprobat luni proiectul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Camera Reprezentanţilor a adoptat luni după-amiaza (ora locală), cu…

- Liderii republicani si democrati din Senatul SUA au ajuns la un acord care va permite aprobarea unui buget tranzitoriu pentru reluarea activitatilor institutiilor guvernamentale, informeaza cotidianul The Washington Post.

- Pensiile speciale ale pensionarilor din MAI se platesc doar de la bugetul de stat, adica din taxele si impozitele platite obligatoriu de toti contribuabilii din Romania. Pensia speciala medie bruta din MAI a fost in 2017 de 3.924 de lei, reiese din datele Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului de…

- Apple a anuntat ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani,…

- Ministrul de finante olandez Wopke Hoekstra a declarat marti ca nu ar fi corect ca tarile care vor fi afectate disproportionat din punct de vedere comercial dupa iesirea Marii Britanii din UE sa contribuie mai mult la bugetul blocului comunitar, relateaza Reuters. Wopke Hoekstra a subliniat, intr-un…

- "In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici", a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa de…

- Dupa aproape 80 de ani in care a funcționat fara nicio reparație capitala, cladirea Colegiului Național „Mihai Eminescu” intra in reabilitare. Astfel, cei peste 1.200 de elevi și 100 de dascali care iși desfașoara activitatea in liceul buzoian vor fi mutați temporar intr-o alta cladire din oraș. Consiliul…

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste pentru…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Urmatorul buget pe termen lung al Uniunii Europene trebuie sa fie mai mare decat actualul 1% din PIB-ul UE, in ciuda pierderii unui contribuabil important, Marea Britanie, a declarat luni presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters.Citeste si: DEZVALUIRI…

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii. Un reporter al ziarului Washington Post…

- Veniturile la bugetul general consolidat au crescut cu 11% pe primele 11 luni ale anului, pana la 228 miliarde de lei, arata datele Finantelor publicate ieri, iar intrebarea este daca vor atinge tinta de 255 miliarde de lei pentru tot anul. Cu alte cuvinte, iese sau nu bugetul propus la…

- Congresul american, cu majoritate republicana, a adoptat joi finantarea temporara a statului federal, amanand pana la 19 ianuarie urmatorul termen limita bugetar si evitand astfel orice paralizie a administratiilor, informeaza AFP. Senatul a aprobat cu 66 de voturi contra 32 un text de finantare,…