- Comisia pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European a ajuns la un "acord definitiv" cu Presedintia finlandeza a Consiliului Uniunii Europene pentru numirea Laurei Codruta Kovesi în functia de sef al Parchetului

Comisia pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European a ajuns la un "acord definitiv" cu Presedintia finlandeza a Consiliului Uniunii Europene pentru numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de sef al Parchetului european.

- Negocierile intre Parlamentul European și Consiliul UE cu privire la desemnarea procurorului-șef european, funcție la care candideaza și Laura Codruța Kovesi, ar putea incepe dupa data de 20 septembrie, a declarat, pentru MEDIAFAX, eurodeputatul PNL Rareș Bogdan.Rareș Bogdan, membru in Comisia…

- La primul vot asupra candidaturii lui Kovesi, ambasadorul Bulgariei la UE a votat impotriva, insa schimbarea regulilor de pe scena politica de la Bruxelles a determinat Sofia sa-si reevalueze pozitia. Potrivit sursei citate, in urma cu cateva zile, Guvernul francez a anuntat ca va sustine…

- "Nu avea cum si nu are cum sa retraga un stat membru un candidat pentru functia de procuror-sef la nivel european, pur si simplu pentru ca nu sunt candidati ai statelor membre. Laura Codruta Kovesi nu a fost candidatul Guvernul Romaniei. A candidat pe cont propriu. Domnul Bohnert din Franta a candidat…

Europarlamentarul Rareș Bogdan anunța ca in Comisia LIBE se reiau negocierile pentru funcția de șef al Parchetului European. Marea lupta pentru șefia EPPO se da intre Laura Codruța Kovesi și candidatul Franței.

- Se fac jocurile pentru Laura Codruța Kovesi la cel mai inalt nivel. Anunț de ultima ora al europarlamentarului PNL, Rareș Bogdan. Este o zi cruciala pentru fostul procuror șef al DNA. Totul se intampla la Bruxelles, in Parlamentul European. Anunț dinamita al europarlamentarului PNL, Rareș…

- "Kovesi, pe ordinea de zi! In cateva minute incepe intalnirea coordonatorilor grupurilor politice reprezentate in Comisia LIBE (Libertați Civile, Justiție și Afaceri Interne) a Parlamentului European. Pe agenda, un subiect important care privește Romania: continuarea procedurilor in privința alegerii…