- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite AFP. Noul tratat vizeaza…

- Marea Britanie i-a furnizat Frantei ajutor suplimentar pentru securizarea frontierelor sale, a afirmat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acesta este un acord (Le Touquet) de care au beneficiat ambele parti, inca de la conceperea…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Presedintele american Donald Trump este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul de la Casa Alba a anuntat ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie…

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste pentru…

- Purtatorul de cuvant al Executivului comunitar, Margaritis Schinas, a raspuns astfel unei scrisori publicate de cotidianul Financial Times, pe care ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a trimis-o luna trecuta premierului Theresa May. In acest text, David Davis scria ca pregatirile Bruxellesului…

- Premierul britanic Theresa May va anunta luni o remaniere a guvernului de la Londra, presa sugerand ca sase ministri vor fi destituiti sau vor primi alte portofolii, transmite dpa. Printre cei care ar urma sa fie inlocuiti se afla ministrul educatiei Justine Greening si ministrul pentru…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de momente de cumpana, in special pe plan politic. De la investirea lui Donald Trump la tirurile nord-coreene sau criza catalana – scena politica internaționala a fost tot timpul in atenție, starnind in repetate randuri ingrijorare. Va prezentam mai jos principalele momente…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca un inalt reprezentant al echipei Uniunii Europene de negociere a Brexitului a declarat "foarte clar" ca Marea Britanie ar putea obtine in final un aranjament comercial "la comanda", dupa iesirea sa din blocul comunitar, relateaza Reuters. "Astazi,…

- Dupa un acord validat vineri de liderii europeni asupra primei faze a negocierilor legate de Brexit, Theresa May a considerat intr-un articol publicat de Sunday Telegraph ca "am aratat ca scepticii au gresit". Si "nimic nu ne va deraia din misiunea fundamentala" de a concretiza "vointa democratica…

- Tensiunile între Londra si Bruxelles iau din nou amploare dupa ce, vineri, cele doua parti la un acord privind avansarea negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie nu va plati factura de 45 de miliarde de euro în absenta unui acord comercial cu UE, a anuntat ministrul britanic…

- Cele doua parți au ajuns vineri la un compromis asupra principiilor reglementarii financiare a Brexitului in cadrul unui acord privind modalitațile de ieșire a Marii Britani din UE cu incepere de la sfarșitul lui martie 2019, deschizand calea discuțiilor legate de viitoarea lor relație comerciala.…

- Marea Britanie si UE au ajuns vineri la un acord istoric cu privire la termenii Brexit, care asigura drepturi speciale pentru patru milioane de cetateni de pe teritoriul britanic si plata a 40-60 miliarde de euro, intelegerea greu negociata de cele doua parti deschizand calea pentru discutiile legate…

- S-a ajuns la un acord intre Uniunea Europeana și Marea Britanie pe dosarul Brexit. Anunțul a fost facut vineri de președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și de premierul Theresa May intr-o conferința de presa comuna.

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, "probabil" se vor intalni vineri dimineata devreme la Bruxelles, a anuntat Comisia, in timp ce UE si Londra incearca sa ajunga la un acord legat de prima faza a negocierilor Brexit-ului, transmite AFP, conform…

- Premierul irlandez Leo Varadkar s-a declarat luni seara 'surprins si dezamagit' de faptul ca sefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privinta acordului legat de situatia frontierei nord-irlandeze dupa Brexit la care s-ar fi ajuns mai devreme in cursul zilei, transmite AFP. Atat de la…

- Primarul Londrei spune ca Trump nu mai este binevenit in Marea Britanie dupa ce a distribuit pe contul sau de Twitter trei clipuri anti-islamice, scrie CNBC. Potrivit primarului Londrei, nu ar trebui sa existe o vizita oficiala in Regatul Unit a lui Donald Trump deoarece președintele american a tradat…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit miercuri cu omologul sau irakian Haider al-Abadi la Bagdad, a anunțat un purtator de cuvant al guvernului irakian, aceasta fiind prima vizita in Irak a șefei guvernului britanic de la sosirea ei la putere anul trecut.

- Marea Britanie are de achitat obligatii financiare aferente apartenentei la Uniunea Europeana. Potrivit diverselor estimari, suma este cuprinsa intre 60 si 100 de miliarde de euro. Surse politice britanice si comunitare au declarat pentru cotidianul The Telegraph ca negociatorii celor doua…

- Potrivit unor surse din mediul bancar citate de Bloomberg, in absenta unor modificari spectaculoase, marile banci globale vor incepe sa isi puna in aplicare planurile de relocalizare la inceputul anului urmator, pentru a fi sigure ca vor avea noi birouri in interiorul Uniunii Europene in momentul…

- Premierul britanic, Theresa May, a denuntat luni seara actiunile "ostile" ale Rusiei si a detaliat masurile luate de Marea Britanie pentru a-si asigura securitatea, subliniind in acelasi timp ca nu doreste un nou "razboi rece", relateaza AFP."Stim ce faceti. Nu veti reusi", a declarat Theresa…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca guvernul sau este aproape sa definitiveze planul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, stabilind deja data la care Regatul Unit va pune in aplicare votul referendumului de anul trecut, relateaza BBC . Proiectul de lege privind retragerea Regatului…

- Negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii și ai Uniunii Europene se intalnesc joi pentru o noua runda de negocieri pentru stabilirea condițiilor ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar, pe fondul problemelor din guvernul condus de premierul Theresa May, relateaza dpa. Marea Britanie,…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon cauta sa obtina confirmarea ca Marea Britanie doreste sa ajunga pana la finalul anului la un acord cu Uniunea Europeana privind perioada de tranzitie post-Brexit, potrivit unei scrisori trimise premierului britanic Theresa May si data publicitatii vineri de executivul…

- Premierul britanic Theresa May a refuzat sa garanteze, miercuri, ca parlamentarii vor putea sa voteze in privinta unui acord de Brexit inainte de iesirea tarii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul The Independent. Theresa May a participat la o audiere in Camera Comunelor in legatura…

- Presedintele Uniunii Europene Donald Tusk a avertizat marti ca negocierile cu privire la plecarea Marii Britanii din UE reprezinta cel mai dur test al Uniunii si ca ”depinde de Londra cum se vor termina, cu un acord bun, fara un acord sau fara Brexit”. Presedintele Consiliului European si-a reiterat…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni in Parlament ca are ”un grad de incredere” in faptul ca negocierile cu privire la Brexit vor trece in a doua faza pana in decembrie, dupa ce presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker a dezmintit dezvaluiri de presa potrivit carora sefa…

- Premierul britanic Theresa May s-a declarat, luni, "ambitioasa si optimista" in privinta viitorului tarii si a negocierilor cu Uniunea Europeana pentru Brexit, relateaza site-ul BBC News. "Sunt ambitioasa si optimista in privinta viitorului Marii Britanii si a acestor negocieri. Discutiile…