- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) vrea sa aprobe, de principiu, un set de actiuni privind reorganizarea RADET, printre care transformarea Regiei in societate pe actiuni, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a sedintei CGMB de miercuri.

- Consilierii generali isi vor da acordul de principiu in sedinta de miercuri pentru un set de masuri care vor fi incluse de catre administratorul special in planul de reorganizare a RADET, printre care transformarea regiei in societate pe actiuni, fuziunea prin absorbtie a ELCEN si acoperirea de catre…

- Inainte de mariajul cu Ganriela Firea, primul soț al acesteia a mai fost casatorit cu Carmen, o femeie superba, cu care a avut un baiat. Gabriela Vranceanu Firea s-a casatorit cu Rasvan Firea in 1993 . In 2010, Rasvan Firea a murit in urma unui atac cerebral, la 54 de ani. Inainte de a se casatorit…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost retinut luni pentru 24 de ore, dupa mai multe ore de audieri, informeaza HotNews.ro. El a fost prins de politisti luni dimineata. Agresorul este ...

- Galeria comerciala Vitantis Shopping Center, situata in sud-estul Capitalei, in sectorul 4, va fi inchisa gradual in primul trimestrul din 2018, a anuntat Revetas Capital, proprietarul centrului comercial. “Revetas colaborează îndeaproape cu principalii chiriaşi pentru a închide…

- In noaptea de sambata spre duminica, politistii au actionat pe principalele artere ale municipiului Bucuresti pentru reducerea riscului rutier in randul participantilor la trafic, potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei. Au fost avute in vedere depistarea celor care conduc autovehiculele sub…

- Gheorghe Hagi a avut parte de o veste neașteptata in aceasta dimineața. Vila sa din zona Pipera a Capitalei a fost pradata de hoți! Grupul infracțional a jefuit mai multe case din Pipera, printre care și pe cea a ambasadorului din Pakistan la București, informeaza Digi 24. Angajații lui Hagi au raportat…

- Aproape 1.000 de kilograme de articole pirotehnice de diferite categorii au fost gasite de politisti intr-o locuinta din Bucuresti, in urma unei perchezitii domiciliare. Potrivit politistilor, doi tineri ar fi vandut produsele pirotehnice cu ajutorul mai multor persoane in zona unui complex comercial…

- Cererea noua de spatii de birouri reprezinta aproape jumatate, respectiv 49%, din activitatea totala de inchiriere desfasurata in cel de-al treilea trimestru din 2017 in Bucuresti, potrivit datelor companiei de consultanta imobliara CBRE privind piata de birouri pe trimestrul al treilea al acestui…

- Nicolai Tand petrece Craciunul in Maramureș, fiindca-i maramureșean la vorba și in suflet și simte nevoia sa lase aglomerația și iureșul Capitalei de cate ori are ocazia și sa fuga acasa, la Rozavlea. Și acum, de Craciun, e in locurile natale, unde se bucura in tihna de viața molcoma de la sat și de…

- Face Club Bucharest pregateste petrecerea anului in Noaptea de Revelion! Mega party-ul organizat de Face Club va fi unic in Romania, avand parte de o premiera: va fi desfacuta cea mai scumpa sampanie comandata vreodata in tara noastra, un Armand de Brignac de 100.000 de euro!A CANCAN.RO, SITE-UL NR.…

- Toate actiunile Gabrielei Firea sunt indreptate spre imaginea ei publica. Aceasta propozitie a ajuns o teorema ce nu mai trebuie demonstrata. Ceea ce ne enerveaza. Nu poti sa te faci ca faci si sa-ti mearga la nesfarsit, in bataia de joc a locuitorilor Capitalei. Ati vazut cat de tare cotcodaceste gaina…

- Cu doar cateva saptamani inainte de trecerea in noul an, cantareața a pregatit un show incendiar pentru seara de Revelion. Delia ramane in București, in acest sfarșit de an și va concerta intr-o locație de evenimente din nordul Capitalei. Ea va susține un spectacol grandios, intr-o atmosfera exuberanta,…

- Brigada Rutiera a Capitalei, a actionat, in noaptea de sambata spre duminica, alaturi de specialisti de la Agentia Nationala Antidrog, pe principalele artere ale municipiului Bucuresti pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub infl bauturilor alcoolice sau a substantelor…

- Un accident rutier a avut loc, vineri, pe strada Berzei din Bucuresti, impactul avand loc intre o masina de politie si un taxi. Din primele informatii, taximetristul nu ar fi acordat prioritate autoturismului politistilor, un agent fiind ranit, potrivit reprezentantilor Politiei Rutiere a Capitalei.

- Comisia nr. 1 de studii, prognoze economico sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta se intruneste astazi, de la ora 11.00. Cetatenii care doresc sa sesizeze anumite probleme Consiliului Local sunt invitati sa participe. Consilierii din Comisia 1…

- Ninge in Bucuresti. Duminica au cazut primii fulgi de zapada in mai multe zone ale Capitalei. Desi temperaturile anuntate nu prevesteau acest lucru, totusi, din cauza vantului, vremea resimtita a fost mult mai rece decat cea din terometre. Astfel, la cele 3 grade afisate de termometre duminica dimineata,…

- Metrorex face urmatoarele precizari: titlurile de calatorie existente ale Metrorex și RATB vor ramane valabile și dupa implementarea tichetului unic; costul biletului unic este alcatuit din: costul biletului RATB in valoare de 1,30 lei, costul biletului Metrorex in valoare de 2,50 lei la care…

- Ministerul Transporturilor organizeaza, joi, la solicitarea societatii civile, sedinta publica de dezbatere a proiectului de Ordin al ministrului de resort privind introducerea in oferta tarifara a Metrorex a titlurilor comune de calatorie cu metroul si RATB. Potrivit organizatorilor, pe ordinea…

- "Daca dna primar general crede ca voi tacea pentru ca ma intimideaza cu procesul, se inșala. (...) Aștept cu nerabdare confruntarea cu doamna Firea in sala de judecata și in fața oamenilor, ca sa discutam pe indelete și pe fața, nu cu insinuari și amenințari despre ce ar trebui sa faca și nu face…

- Calin Popescu Tariceanu și primarul Capitalei, Gabriela Firea, au s-au întâlnit, miercuri, în biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament. La discuții au luat parte și primarii de sector din București.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu domnii primari…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, a acuzat-o pe Gabriela Firea ca susține interesele unui grup de apropiați in disputa cu Uber și Taxify. Liderul liberal spune ca Primarul General incerca sa distruga serviciile de car sharing. Președintele PNL București, Cristian Bușoi, aduce acuzații dure…

- În urma afirmației facute de europarlamentarul Catalin Ivan, potrivit careia Gabriela Firea vrea sa preia șefia PSD, Primarul General al Capitalei a avut o internție telefonica, în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, în care a precizat ca acest…

- Cei trei micuți au fost imbracați in straie populare romanești. Fostul presedinte Traian Basescu a defilat, mandru, de mana cu Sofia Anais și Traian, copiii Elenei. Alaturi de el s-a aflat Ioana cu fiul ei, Radu. Citeste si: Ion Iliescu, absent de la parada de Ziua Nationala. Ce politicieni…

- Instituțiile statului se ilumineaza in culorile tricolorului, de Ziua Naționala. Este vorba despre Palatul Cotroceni și Palatul Parlamentului. Pentru a marca 1 decembrie, Palatul Victoria, sediul Guvernului a fost acoperit de steagul Romaniei. Pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei, Palatul Parlamentului…

- USR Bucuresti ii cere primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunte la organizarea unui targ de Craciun in Piata Victoriei, locul de desfasurare a unor manifestatii. ”Cred ca stiti cu totii ce s-a intamplat de curand, Piata Victoriei a devenit acum spatiu pentru un nou targ…

- Un bun manager trebuie sa fie si un lider printre oamenii cu care lucreaza. E important de inteles ca, pentru multi angajati, locul de munca se poate transforma rapid in a doua casa. Desi programul clasic are 9 ore, nu sunt rare zilele in care un proiect aparut pe ultima suta de metri ii obliga…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca intentioneaza sa puna "stop" masinilor vechi din Capitala, pentru ca acestea afecteaza nu numai circulatia, ci si polueaza aerul pe care il respira bucurestenii, cu consecinte grave asupra sanatatii.

- Fetita este din Ploiesti si va defila de 1 decembrie in fruntea plutonului de jandarmi, pe sub arcul de Triumf din Bucuresti. Obisnuita cu haina militara, tatal ei facand parte din Jandarmeria Romana, micuta Emilia a participat deja la repetitiile generale ale paradei militare de Ziua Nationala.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a rabufnit luni, intr-o conferința de presa organizata cu ocazia comandamentului de iarna situația din București, spunand ca multe mașini cumparate la mana a doua ajung pe strazi, iar din aceste motive apar incidente cu blocaje in trafic."Traim…

- Consiliul Local Municipal va da astazi un vot pentru demararea procedurii de reorganizare a activitatii si transformare a Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in societate potrivit Legii 31 1900 a societatilor comerciale.La baza acestui proiect de hotarare stau contractul de imprumut dintre…

- Coordonatorul WAZE in Romania, Paul Dorneanu a prezentat pentru Libertatea.ro o analiza a vitezei de deplasare in Bucuresti, la ore de varf si a stabilit cati bani pierde din cauza traficului un sofer care merge cu masina la munca in fiecare zi. Conform datelor statistice stocate cu ajutorul aplicatiei…

- Intr-un comunicat de presa transmis luni de RADET, administratorul special al regiei, Razvan Nitu, sustine ca pretul energiei termice livrate bucurestenilor nu va creste in aceasta iarna. Mai mult, acesta se va mentine la pretul de anul trecut, spune administratorul special al RADET. Regia…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala Constanta a atribuit recent un contract de achizitie a doua autoutilitare pentru transport marfa si persoane. Potrivit licitatiapublica.ro, contractul prevede achizitia a doua autoutilitare pentru transport marfa si persoane in sistem de leasing operational,necesare…

- Magistratii au mai dispus ca Urdareanu sa fie adus cu mandat la urmatorul termen al procesului din 4 decembrie. In schimb, in sala de judecata au dat declaratii in calitate de martori patronii de televiziune Sorin Oancea si Cozmin Gusa. Acestia au relatat ca s-au intalnit cu Ludovic Orban…

- Un nou protest are loc in aceasta seara la Constanta, pe platoul din fata Prefecturii. Aproximativ 30 de persoane s au adunat deja la actiunea de protest intitulata "Ne am saturat sa fim furati". Lista cu orasele si linkurile evenimentelor create pe Facebook a fost actualizata pe 12 noiembrie la ora…

- Un barbat de 42 de ani din Bucuresti a fost plasat sub control judiciar de catre magistratii Judecatoriei Sector 2 dupa ce politistii l-au prins de trei ori la volan cu alcoolemie mare. Dupa prima fapta, barbatul avea permisul suspendat, fiind cercetat si pentru coducere pe drumurile publice avand suspendata…

- La doar 17 ani, un puști cu origini orientale a ajuns cunoscut polițiștilor mai ceva ca infractorii mioritici. Poreclit ”hoțul bogatașilor”, fiul unui arab sparge casele oamenilor cu bani din cartierele de lux aflate la margine de București. Ultima isprava a fost acum doua saptamani, cand a intrat in…

- Defectiunea statiei electrice de transformare Fundeni a Transelectrica, care a provocat miercuri o pana de curent in zona de est si de nord din Bucuresti, a fost remediata la miezul noptii, revenindu-se la schema de alimentare normala, potrivit unui comunicat emis, joi, de companie. „Avaria…

- Dana Savuica a devenit o șoferința extrem de calma in ultima perioada și da dovada de un simț al umorului molipsitor. Vedeta nu se panicheaza nici macar cand este trasa pe dreapta de poliție, iar dialogul se incheie intotdeauna cu zambetul pe buze. Fostul manechin , care arata foarte bine chiar și la…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, afirma, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general Gabriela Firea, ca reducerea bugetului pentru infrastructura, in conditiile traficului din Capitala, este ''ilogica administrativ'' si pune in discutie suspendarea acesteia din functie. Cristian…

- Termenul in care destinatarul va primi permisul auto va fi de doua zile lucratoare. Beneficiarii vor primi documentele la domiciliu, prin serviciul Prioripost, divizia de curierat rapid a Postei Romane. Pentru persoanele fizice, predarea permiselor de conducere sau a certificatelor de inmatriculare…

- Un salon de infrumusețare, o benzinarie, un service auto sau o pensiune, acestea sunt cateva dintre afacerile la cheie pe care le poți cumpara daca vrei sa investești intr-un business. Toate sunt scoase la vanzare echipate și pregatite pentru a-și reincepe activitatea imediat ce ajung in mainile noilor…

- Cateva mii de salariati din sistemul sanitar participa joi, 19 octombrie, la un miting de protest organizat in centrul Capitalei, pentru a-si exprima nemultumirea vizavi de forma actuala a Legii – cadru nr. 153/2017 care genereaza o multime de inechitati si discriminari in sistemul de salarizare din…